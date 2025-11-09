Kremlin Sözcüsü Peskov'dan ‘nükleer deneme’ yanıtı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rusya'nın nükleer deneme yapma planı olup olmadığı merak ediliyordu...

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklama ile tartışmalara son noktayı koydu.

"KONU DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA"

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in nükleer silah denemeleri için doğrudan hazırlık talimatı vermediğini ve konunun henüz değerlendirme aşamasında olduğunu söyledi.

PUTİN'İN NÜKLEER DENEMELERİ YASAKLAMAYA KARARLI OLDUĞUNU BİLDİRDİ

Peskov, Putin'in nükleer denemeleri yasaklamaya kararlı olduğunu belirterek, başka bir ülkenin nükleer deneme yapması halinde Moskova'nın eşitliği koruyacağını kaydetti.

Nükleer denemeler için ilk adımın fizibilite belirlemek olduğunu aktaran Peskov, bu konunun şu anda uzmanlar tarafından değerlendirildiğini dile getirdi.

"PUTİN, HAZIRLIKLARA BAŞLANMASI YÖNÜNDE BİR TALİMAT VERMEDİ"

Peskov, “Putin, hazırlıklara başlanması yönünde bir talimat vermedi. Öncelikle bunu yapmamız gerekip gerekmediğini anlamalıyız. Bu çok ciddi, gerekçeli ve ölçülü bir karar olmalı. Uzmanlarımız şu anda bu konuyu detaylı biçimde inceliyor” dedi.