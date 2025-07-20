Kremlin Sözcüsü Peskov'dan yeni 'Ukrayna' açıklaması

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta düğüm bir türlü çözülemiyor.

Taraflar şu ana kadar yaptıkları ateşkes görüşmelerinde belirgin bir ilerleme kaydedemedi.

RUSYA CEPHESİNDEN AÇIKLAMA

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, savaşa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile bir barış anlaşmasını müzakere etmeye hazır olduğunu ancak Rusya'nın asıl amacının Ukrayna'daki hedeflerine ulaşmak olduğunu altını çizdi.

"PUTİN EN KISA SÜREDE BARIŞI İSTİYOR"

Peskov, "Başkan Putin defalarca Ukrayna çözümünü mümkün olan en kısa sürede barışçıl bir sonuca ulaştırma arzusundan bahsetti.

Bu uzun bir süreç, çaba gerektiriyor ve kolay değil. Bizim için asıl önemli olan hedeflerimize ulaşmaktır. Hedeflerimiz açık" dedi.

TRUMP'IN SÖYLEMLERİ HAKKINDA DA KONUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya yönelik sert açıklamalarına ve tehditlerine de değinen Peskov, dünyanın artık Trump'ın "sert" söylemlerine alıştığını ifade ederek, Trump'ın Rusya'ya yönelik söylemlerine rağmen bir barış anlaşması arayışını sürdürmeye devam ettiğine dikkat çekti.