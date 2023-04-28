Kremlin: Tahıl anlaşmasının Rusya'yla ilgili bölümü hala daha uygulamaya koyulmadı Tahıl anlaşmasının Rusya'yla ilgili bölümünün uygulanmadığını söyleyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, anlaşmanın uzatılma perspektifinin çok iyi olmadığını kaydetti.

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Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaşta 1 yıl geride kaldı.

İki ülkenin savaşı ise dünyayı gıda krizinin eşiğine getirdi.

Türkiye'nin arabuluculuğunda gerçekleştirilen görüşmeler sonucu iki ülkenin temsilcileri Tahıl Koridoru Anlaşması imzaladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, günlük basın toplantısında, son günlerde gündemdeki yerini koruyan tahıl anlaşmasının uzatılma olasılığı hakkında konuştu.

"Uzatılma olasılığı çok düşük"

Anlaşmanın uygulanması konusunda hiçbir ilerleme olmadığını ve Rusya tahıl ve gübresinin ihracatını öngören bölümün hala daha uygulamaya koyulmadığını belirten Peskov, bu nedenle anlaşmanın uzatılma olasılığının çok iyi olmadığını ifade etti.

"Özel askeri harekata katılan askerler, Moskova'daki Zafer Töreni'nde yer alacak"

Peskov, bir soru üzerine, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatta görev yapan birliklerin 9 Mayıs Zafer Günü'nde Moskova'da düzenlenecek törende temsil edileceğini söyledi.

Bu konuyla ilgili detayların Rusya Savunma Bakanlığı tarafından açıklanabileceğini kaydeden Peskov, en iyisinin 9 Mayıs'taki töreni beklemek olduğunu belirtti.