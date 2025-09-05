Kremlin: Trump ve Putin arasında ikinci bir görüşme yakın zamanda hızla ayarlanabilir

ABD-Rusya hattında kritik açıklama...

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Vladivostok kentinde düzenlenen 10. Doğu Ekonomik Forumu'nda, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"İKİNCİ GÖRÜŞME YAKIN ZAMANDA AYARLANABİLİR"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın sürekli çalışma temasını sürdürdüklerini vurgulayan Peskov, "Trump ve Putin arasında ikinci bir görüşme yakın zamanda hızla ayarlanabilir.

Başkanlar gerekli görürse, Alaska toplantısı gibi çok hızlı bir şekilde bir toplantı düzenlenebileceğinden hiç şüphem yok. Çalışma iletişimi istikrarlı bir şekilde devam ediyor." dedi.

TRUMP'A ÖVGÜ

Trump'ın iyi anlamda ‘alaycı' olduğunu ifade eden Peskov, "Trump çok daha yapıcıdır. İyi anlamda oldukça alaycıdır. Demek istediğim, ticaret yapabiliyorsan neden savaşasın? ABD'nin çıkarları doğrultusunda, savaşları sona erdirmek için elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor.

Bu bakımdan, onun çıkarları bizimkilerle örtüşüyor. Biz de hedeflerimize ulaşmak istiyoruz, tercihen barışçıl yollarla." ifadelerini kullandı.

"PUTİN MEMNUNİYETLE KARŞILIYOR"

Putin'in de Trump'ın çabalarını takdir ettiğini aktaran Peskov, "Putin, defalarca Trump'ın çabalarını memnuniyetle karşıladığını ve çözüm bulmak için her şeyi yapmasını memnuniyetle karşıladığını ifade etti." dedi.

AVRUPA'YI ELEŞTİRDİ

Peskov, "Rusya, Ukrayna'da barışın sağlanması imkansız olduğu sürece özel askeri operasyonuna devam edecek, ancak, çatışmayı çözmek için siyasi ve diplomatik araçların kullanımına öncelik veriyoruz.

Avrupa'nın eylemleri, Ukrayna krizine barışçıl bir çözüm hedefleyen çabaların önündeki büyük engel. Avrupa ülkeleri mevcut gelişmelere ve Ukrayna çevresinde de yapıcı olmayan vizyona sahip." açıklamasında bulundu.