Kremlin: Trump'ın biyolojik silahları geliştirmekten vazgeçme çağrısını destekliyoruz

ABD ve Rusya en sonunda bir konuda ortak noktada buluştu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin güncel konularla ilgili sorularını cevapladı.

"TRUMP'IN ÇAĞRISINI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

ABD Başkanı Trump'ın 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na hitabında, biyolojik silahları geliştirmekten vazgeçme çağrısını değerlendiren Peskov, "Bu çok önemli bir çağrı ve bu memnuniyetle karşılanabilir. Elbette Rus tarafı, biyolojik silahlardan vazgeçme sürecine katılmaya hazır.

Bunu uluslararası düzeyde belgelemek iyi olur. Bu çok güzel bir inisiyatif. Elbette, Moskova bunu destekliyor." diye konuştu.

"RUSYA, MÜZAKERELERE AÇIK"

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'ın "Rusya'nın Ukrayna ile müzakerelerden vazgeçmesi durumunda vahim sonuçlarla karşı karşıya kalacağı" yönündeki açıklamasını da değerlendiren Peskov, bunun, ABD'nin Ukrayna krizini çözme yönündeki arzusuna aykırı olmadığını vurguladı.

Peskov, Washington'ın çeşitli söylemler kullandığını belirterek "Şimdilik Washington ve Trump'ın, Ukrayna krizinin barışçıl çözümüne ulaşma yönündeki girişimlerini sürdürme konusunda siyasi iradesini koruduğu gerçeğinden hareket ediyoruz. Bu girişimleri destekliyoruz. Rusya, barış müzakerelerine açık." ifadelerini kullandı.

"KAZAK DOSTLARIMIZI ANLIYORUZ"

Sözcü Peskov, Kazakistan ile ABD arasında 300 lokomotifin tedarikine ilişkin anlaşmanın sağlanmasının ticari bir konu olduğunu kaydederek "Eğer ABD, ticari açıdan daha avantajlı bir teklifte bulunduysa, Kazak dostlarımızı anlıyoruz." dedi.

Kazakistan'ın, Rusya'nın yakın ortağı olduğunu dile getiren Peskov, "Kazakistan'la ticaret ve ekonomik işbirliğimiz çok yönlü. Kazakistanlı dostlarımızla her türlü alanda etkileşimimizi sürdüreceğiz ve tüm rekabet süreçlerine katılacağız." diye konuştu.