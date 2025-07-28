Kremlin: Türkiye'ye müzakere koşullarını sağladığı için minnettarız

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmek için müzakereler devam ediyor.

Taraflara ait heyetler 3 defa görüşürken Türkiye, müzakerelerde önemli bir rol alıyor.

PUTİN İLE TRUMP GÖRÜŞMESİ İÇİN PLAN YOK

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konulara dair sorularını yanıtladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'de bir araya gelme ihtimalini değerlendiren Peskov, Putin'in eylül başında bu ülkeyi ziyaret edeceğini ancak Putin-Trump görüşmesi için hazırlık yapılmadığını söyledi.

"İLK ÖNCE UZMANLAR SEVİYESİNDE ÇALIŞMALAR YAPILMALI"

Peskov, "Eğer ABD Başkanı, aynı tarihlerde Çin'i ziyaret etme kararı alırsa ikili görüşme göz ardı edilemez ancak bu konuda herhangi bir hazırlık henüz yok.

Bunun için ilk önce uzmanlar seviyesinde çalışmaların yapılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ÖVGÜ

Dmitriy Peskov, Putin-Trump görüşmesinin Türkiye'de gerçekleşmesi ihtimaline ilişkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda siyasi irade gösterdiğini dile getirerek "Ancak bu konuda somut bir gelişme yok." dedi.

"TÜRKİYE'YE MİNNETTARIZ"

Rusya ile Ukrayna arasındaki doğrudan müzakerelerin Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlendiğine işaret eden Peskov, "Türkiye, her müzakere tarafının hoşuna gidiyor. Ankara ve Türkiye yönetimine (Ukrayna) meselenin çözümüne yönelik girişimlerinden dolayı minnettarız.

Türk yönetimine ayrıca, müzakerelerin yürütülmesi için sağladığı koşullardan dolayı minnettarız." diye konuştu.

MÜZAKERELERİ SÜRDÜRME VURGUSU

Sözcü Peskov, Ukrayna ile müzakereleri sürdürme konusunda istekli olduklarını vurguladı.

Rus tarafının, üçüncü tur müzakerelerinde çevrim içi çalışacak üç çalışma grubu oluşturmayı teklif ettiğine dikkati çeken Peskov, bu konuda Ukrayna tarafından yanıt beklediklerini dile getirdi.