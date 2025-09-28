Kremlin'den 'Putin' açıklaması: Trump ile Moskova'da görüşmeye hazır

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim sürerken Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan dikkat çeken bir açıklama geldi...

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump'ı Alaska'daki zirvede Moskova'ya davet ettiğini anımsatarak, bu teklifin geçerli olduğunu belirtti.

Peskov, konuya ilişkin Rus haber ajansı TASS'a açıklamalarda bulundu.

"PUTİN, TRUMP İLE GÖRÜŞMEYE HAZIR"

Peskov, "Putin, Trump ile görüşmeye hazır ve bundan memnun olacak. Her şey Trump'ın kararına bağlı." ifadesini kullandı.

"İLERİDE NÜKLEER CEPHANE KONUSUNUN DA ELE ALINMASI LAZIM"

Rusya'nın, İngiltere ve Fransa'nın nükleer cephanesini hesaba katma yönündeki talebinin geçerli olup olmadığı yönündeki soruyu cevaplayan Peskov, bu konunun güncel olduğunu söyledi.

Peskov, ilk önce Rusya ve ABD arasında yapılan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması (New START) konusunda müzakerelerin başlatılması gerektiğini belirterek, "Ancak ileride nükleer cephane konusunun da ele alınması lazım. Bu cephaneler, Avrupa'nın güvenliği ve stratejik istikrarı ile ilgili sorunun bileşenidir." dedi.

PUTİN-TRUMP ZİRVESİ

Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Trump, ağustosta Alaska'nın Anchorage kentindeki Elmendorf-Richardson Üssü’nde bir araya gelmişti.

Putin, Trump'a bir sonraki zirveyi Moskova'da gerçekleştirme teklifinde bulunmuş, Trump da bunun mümkün olduğunu belirtmişti.