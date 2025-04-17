Kremlin'den Putin ve Trump görüşmesine ilişkin açıklama

AA

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rossiya devlet televizyon kanalına açıklama yaptı.

Açıklamada, Rusya ve ABD arasındaki ilişkiler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"HENÜZ BELİRLİ TARİHLER ÜZERİNDE ANLAŞMAYA VARILMADIĞINI SÖYLEYEBİLİRİM"

Rus lider Putin ve ABD Başkanı Trump arasında olası görüşme hususunun herkesin dilinde olduğunu söyleyen Uşakov, "Henüz belirli tarihler üzerinde anlaşmaya varılmadığını söyleyebilirim. Hatta yer üzerinde bile anlaşmaya varılmadı. Ancak birçok kişi, özellikle de Amerikalı meslektaşlarımız Riyad'dan bahsediyor." ifadelerini kullandı.

Uşakov, Putin ve Trump arasında telefon görüşmesi hususunda da çalışmaların sürdüğünü ancak henüz bir mutabakatın söz konusu olmadığına dikkati çekti.

"GEREKEN SİNYALLERİN" İLETİLDİĞİNİ KAYDETTİ

Putin'in, ABD Başkanı Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile daha önce St. Petersburg'da yaptığı görüşmenin iyi geçtiğini bildiren Uşakov, siyasi ve ekonomik konuların yanında en çok Ukrayna meselesinin ele alındığını aktardı.

Witkoff aracılığıyla Moskova'dan "gereken sinyallerin" iletildiğini kaydeden Uşakov, "Sanırım bu sinyaller Washington'da müzakere edildi." diye konuştu.