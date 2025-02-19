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Haber Merkezi

Tüm dünya, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için atılan adımları dikkatle izliyor.

Bu kapsamda da ABD ve Rusya, Riyad'da Ukrayna-Rusya savaşının sona erdirilmesi için müzakerelerde bulundu.

Ukrayna’nın görüşmelere davet edilmemesi dikkat çekerken eski ABD Başkanı Donald Trump, bu gelişmenin ardından bir açıklama yaptı.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bu ay içinde görüşebileceğini belirtti.

Bu açıklamanın ardından Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da yaptığı açıklamada, Trump'ın sözlerini destekledi.

"HAZIRLIKLARI ZAMAN ALACAK"

Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin-Trump görüşmesinin hazırlıkları zaman alacağını söyledi ve şöyle devam etti:

"PUTİN MÜZAKERECİSİNİ HENÜZ SEÇMEDİ"

Putin, ABD ile müzakerecisini ancak Washington kendi müzakerecisini belirledikten sonra seçecek. Medinsky'nin Ukrayna görüşmelerine katılımı cumhurbaşkanının kararına bağlı.ABD ile görüşmeler Ukrayna sorununa çözüm bulunması yolunda önemli bir adımdır.

"İLK ADIM ATILDI"