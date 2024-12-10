Kremlin'den yeni Suriye açıklaması: Bölgedeki ülkelerle çıkarlarımız örtüşüyor

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Suriye'de savaş büyürken, Devlet Başkanı Beşar Esad'ın defalarca kez kaçtığı ifade edildi.

Ancak 12 günün sonunda, başkent Şam’ın muhaliflerin eline geçmesiyle gerçekten Suriye’den çıktığı öğrenildi.

Sonrasında Rusya’da olduğu ortaya çıktı.

KREMLİN'DEN SURİYE AÇIKLAMASI

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gündemdeki konuları gazetecilere değerlendirdi.

"ESAD'IN GÖREVDEN AYRILMASI KARARI KENDİNE AİT"

"Moskova'nın, Rusya'ya ailesiyle sığınan Beşar Esad'ın görevini bırakmasında nasıl bir rol oynadığı" yönündeki soruyu yanıtlayan Peskov, "Esad'ın görevden ayrılma kararı kendisine ait. Diğer konuları yorumsuz bırakıyorum" diye konuştu.

Peskov, "Rusya'nın, Esad'ın gitmesinin ardından Orta Doğu bölgesindeki askeri etkisinin muhafaza edilmesiyle ilgili endişesi var mı?" sorusuna ise "Elbette, şimdi gelişmeleri derinden analiz etme zamanı. Bu belirsizlik döneminin ardından bölgenin nihai biçimini tahmin etmek şu anda zor" ifadelerini kullandı.

"BÖLGEDEKİ ÜLKELERLE ÇIKARLARIMIZ ÖRTÜŞÜYOR"

Rusya'nın tüm bölge ülkeleriyle temas halinde olduğunu dile getiren Peskov, "Diyaloğu sürdüreceğiz. Bölgedeki birçok ülkeyle çıkarlarımız örtüşüyor. Hem ticari, ekonomik hem de diğer konularda yeterince geniş kapsamlı işbirliğimiz var. Tüm bu süreçleri devam ettirme niyetindeyiz" dedi.

"UKRAYNA İLE İLGİLİ HEDEFLERİMİZE ULAŞACAĞIZ"

Sözcü Peskov, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin yeniden başlatılması ihtimalini değerlendirerek, şunları kaydetti: