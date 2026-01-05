Küba: ABD’nin Venezuela'ya saldırısında 32 vatandaşımız hayatını kaybetti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD’nin Venezuela’ya hava saldırıları düzenlediği ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini yakalayarak ülke dışına çıkardığı operasyonun yankıları devam ediyor.

New York Times, operasyon sırasında kayıp vermediğini açıklayan ABD’ye rağmen Venezuelalı yetkiliye dayandırdığı haberinde, askeri personel ve siviller dahil en az 40 Venezuela vatandaşının hayatını kaybettiğini duyururken benzer bir açıklama da Küba’dan geldi.

32 KÜBA VATANDAŞI YAŞAMINI YİTİRDİ

Küba hükümeti, dün yaptığı açıklamada 32 vatandaşının ABD’nin saldırıları ve Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşinin kaçırılması sırasında hayatını kaybettiğini açıkladı.

Havana yönetimi, hayatını kaybeden vatandaşları için 2 günlük yas ilan edildiğini ve cenaze töreninin ayrıntılarının daha sonra açıklanacağını duyurdu.

VENEZUELA'DAKİ KÜBALI BİRLİKLER "ŞEHİT OLDU"

Küba hükümeti açıklamasında detay vermezken ölenlerin tamamının, Küba silahlı kuvvetleri ve istihbarat teşkilatları mensupları olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Güvenlik ve savunma konusundaki sorumluluklarına sadık kalan yurttaşlarımız, görevlerini onurlu ve kahramanca yerine getirdiler ve şiddetli direnişin ardından saldırganlarla doğrudan çatışmada ya da tesislere yapılan bombardımanlar sonucunda şehit oldu." denildi.

Küba, göreve gelişinden bu yana Maduro’ya güvenlik desteği sağlasa da Maduro’ya koruma sağladığı sırada ölen Küba askerlerinin sayısı bilinmiyor.

ABD'NİN VENEZUELA HAMLESİ

63 yaşındaki Maduro ve eşi Cilia Flores, cumartesi günü Venezuela’nın başkenti Karakas’ta ABD güçleri tarafından yakalanarak ABD’ye götürüldü.

Uyuşturucu suçlamasıyla bugün mahkemeye çıkmayı bekleyen Maduro, New York’taki bir gözaltı merkezinde tutuluyor.

2020 yılında uyuşturucu terörizmi komplosu da dahil olmak üzere ABD’nin suçlamalarıyla itham edilen Maduro, hakkındaki suçlamaları reddediyor.