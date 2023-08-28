Küba'da Idalia Fırtınası alarmı: 8 bin kişi tahliye edildi Küba'da etkisini gösteren Idalia Fırtınası nedeniyle ülkede alarm verildi. Ülkede sel ve su baskınlarının yaşanması ihtimaline karşı 8 bin kişi tahliye edildi.

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İHA

Karayip Denizi’nde oluşan ve kuzeye doğru ilerleyen Idalia Fırtınası Küba topraklarına doğru yaklaşırken Kübali yetkililer tedbirleri sıkılaştırıyor.

Küba'da alarm seviyesine geçildi

Küba Ulusal Sivil Savunma Kurumu, ülkenin batı bölgelerinde yoğun yağış ve şiddetli rüzgar ile etkili olması beklenen Idalia Fırtınası nedeniyle Pinar del Rio ve Artemisa illeri ile Isla de la Juventud Adası’nda kasırga alarmı verdi.

Sel ve su baskınları bekleniyor

Kısa süre içerisinde kasırgaya dönüşmesi beklenen Idalia Fırtınası ülkede şimdiden yağışlara neden olurken, ilerleyen saatlerde yağışların şiddetini artırarak sel ve su baskınlarına yol açabileceği bildiriliyor.

8 bin vatandaş tahliye edildi

Ayrıca saatte 140 kilometre hıza ulaşan rüzgarın deniz kıyısında yüksek dalgalar oluşturarak alçak kesimlerde denizin taşmasına neden olacağı belirtiliyor.

Şimdiye kadar riskli bölgelerde yaşayan 8 bin vatandaşın tahliye edildiği ülkede bu sayının ilerleyen saatlerde artabileceği düşünülüyor.