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    Kudüs’te ormanlık alanda yangın çıktı

    İsrail’e bağlı Shorish bölgesindeki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangınlar, kısa sürede geniş alana yayıldı. Alevleri kontrol altına almak için ekiplerin müdahalesi sürüyor.
    • İHA
    • 03.08.2021 - 17:38
    • Güncelleme : 03.08.2021 - 17:41
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    Kudüs’te ormanlık alanda yangın çıktı

    Kudüs’te, İsrail’e bağlı Shorish yerleşim bölgesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

    Alevler kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı.

    Bölgeye çok sayıda itfaiye ve 15 yangın söndürme uçağı sevk edildi.

    KARA YOLUNDA YOĞUNLUK MEYDANA GELDİ

    Büyüyen yangın sebebiyle gökyüzü siyah dumanlarla kaplandı.

    Kudüs kara yolunda yoğunluk meydana geldi.

    Yangın anları, trafikte seyir halinde olan sürücülerin cep telefonu kamerasına da yansıdı.

    Kudüs’te ormanlık alanda yangın çıktı #1

    “ÇEŞİTLİ YÖNLERDEN GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE BÜYÜYOR”

    İsrail Kudüs İtfaiye ve Kurtarma Dairesi, yangınlara ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

    “Karadan 9 itfaiye ve kurtarma ekibi yangını söndürmeye çalışıyor. Yangın çeşitli yönlerden ve güçlü bir şekilde büyüyor. Olay yerine takviye ekipler ve yangın söndürme uçakları istedik.”

    Kudüs’te ormanlık alanda yangın çıktı VİDEO

    AÇIKLAMA YAPILMADI

    Olayda ölen ya da yaralanan vatandaşların olup olmadığı konusunda açıklama yapılmadı.

    Bölgede, alevleri kontrol altına alabilmek için çalışmalar sürüyor.

    Kudüs’te ormanlık alanda yangın çıktı #2

    Kudüs’te ormanlık alanda yangın çıktı #3

    Kudüs’te ormanlık alanda yangın çıktı #4

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