Kült filmlerin yönetmeni David Lynch hayatını kaybetti

AA

Sinema dünyası büyük kaybına ağlıyor.

Hollywood'un büyük yönetmenlerinden biri daha aramızdan ayrıldı.

Birbirinden değerli onlarca kült filmi sanat dünyasına hediye eden ünlü yönetmen David Lynch 78 yaşında hayatını kaybetti.

Lynch'in ailesi, Facebook hesabından yaptıkları paylaşımda yönetmenin hayatını kaybettiğini duyurdu.

"DÜNYADA BÜYÜK BİR BOŞLUK VAR"

"Artık aramızda olmadığı için dünyada büyük bir boşluk var." ifadesine yer verilen paylaşımda Lynch'in ailesi mahremiyetlerine saygı talep ettiklerini belirtti.

Lynch, Cannes Film Festivali'nde "Vahşi Duygular" filmiyle Palme d'Or (Altın Palmiye) ödülüne layık görüşmüştü.

KÜLT FİLMLERİN YÖNETMEDİ

Daha önce "Mavi Kadife", "Mulholland Çıkmazı" ve "Fil Adam" filmleriyle 4 kez Oscar ödülüne aday gösterilen Lynch, 2019'da Oscar'ın onur ödülünü almıştı.