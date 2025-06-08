Kurbanı sizin yerinize keserim diyen Fas Kralı'ndan bin 526 kişiye bayram affı

AA

Fas Kralı 6. Muhammed şaşırtmaya devam ediyor...

Fas Adalet Bakanlığı, Kral’ın Kurban Bayramı dolayısıyla 1526 mahkûmu affettiğini açıkladı.

AFFEDİLENLERİN BİR KISMI DIŞARIDA

Bakanlığın yayınladığı açıklamada, affa uğrayan kişilerin bir kısmının cezaevinde, bir kısmının ise halihazırda serbest olduğu belirtildi.

Affın, ülke genelindeki farklı mahkemeler tarafından hüküm giymiş kişiler için geçerli olduğu vurgulandı.

Affedilen 1526 kişinin 1305’inin cezaevinde bulunduğu bildirildi.

AFFEDİLENLERDEN BAZILARI AŞIRIKLA SUÇLANMIŞ İSİMLER

Kral 6. Muhammed’in kararıyla affedilenler arasında, geçmişte aşırılığa yönelmiş ancak sonradan ideolojik yaklaşımlarını sorgulayarak terörizmi reddettiklerini beyan eden 15 tutuklu da yer aldı.

Bu kişilerin, ulusal değerlere bağlılıklarını ifade ettikleri ve radikal görüşlerden vazgeçtikleri aktarıldı.

GELENEKSEL BİR YÖNTEM

Fas’ta dini bayramlar öncesinde af ilanı, geleneksel olarak uygulanan bir yöntem.

Bu tür kararlar, Kral’ın anayasal yetkileri çerçevesinde toplumsal uyumu güçlendirmek ve mahkûmların topluma yeniden kazandırılmasını sağlamak amacıyla alınıyor.

HALKA 'KURBAN KESMEYİN' DEMİŞTİ

Kral 6. Muhammed, şubat ayında yaptığı açıklamada, ülkede yaşanan kuraklık ve ekonomik zorluklara dikkat çekerek bu yıl halktan kurban kesmemelerini istemişti.

Hayvan varlığındaki ciddi azalma ve artan maliyetlerin dar gelirli vatandaşları zorladığını ifade eden Kral, kurban ibadetinin önemini vurgulamakla birlikte, bu yıl için sembolik olarak kendi adına tüm halkın ibadetini yerine getireceğini belirtmişti.