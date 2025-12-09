Küresel mülteci sorunları Cenevre'de konuşulacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünyada artmakta olan mülteci problemlerinin geleceği ve çözümleri merak ediliyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Küresel Mülteci Sözleşmesi Birimi Başkanı Nicolas Brass, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

"HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"

"İkinci Küresel Mülteci Forumu İlerleme Değerlendirmesi" başlıklı toplantının gelecek hafta Cenevre'de yapılacağını söyleyen Brass, "Mülteci sorunları üzerine önemli bir küresel toplantı düzenlenecek. Bu toplantı, mültecilere yönelik küresel desteğin yeniden teyit edilmesinin hayati önem taşıdığı bir dönemde gerçekleşecek." dedi.

Brass, sığınmanın giderek daha fazla siyasallaştığına ve zayıflatıldığına işaret ederek, "İnsani yardım fonları azalıyor, mülteci hakları baskı altında ve küresel dayanışma sınanıyor." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve İsviçre ortaklığıyla 15-17 Aralık'ta düzenlenecek toplantıya üst düzey hükümet yetkilileri, sivil toplum kuruluşu üyeleri, diğer paydaşların yanı sıra mültecilerin de katılacağını aktaran Brass, toplantının, katılımcılar için yeni çözümler geliştirme ve son yıllarda verilen sözlerin nasıl gerçek bir etkiye dönüştüğünü değerlendirme imkanı sağlayacağını belirtti.

KÜRESEL DURUM KÖTÜLEŞİYOR

Brass, mülteciler hakkındaki konuşmasına, "Zorluklar devam ediyor. Finansman açıkları, zorlukla elde edilen kazanımları tehdit ediyor. Ev sahibi ülkeler üzerlerine düşeni yapıyor ancak dayanışma yalnızca iyi niyetle sürdürülemez. Yenilenen siyasi irade ve yatırım olmadan ilerlemenin kaybolma riski var. Küresel durum, devam eden çatışmalar, rekor düzeyde sivil ölümler, yerinden edilmelere yol açan ve sistemi zorlayan derinleşen siyasi ayrışmalar nedeniyle kötüleşiyor." ifadeleriyle devam etti.

DÜŞÜK GELİRLİ ÜLKELER ORANTISIZ YÜK TAŞIYOR

Küresel servetin yalnızca yüzde 27'sine sahip ülkelerin, dünyadaki mültecilerin yüzde 80'ine ev sahipliği yaptığına işaret eden Brass, düşük gelirli ülkelerin orantısız bir yük taşıdığını vurguladı.

Brass, "2023'te mülteciler için 14,4 milyar dolar yardım ayrıldı. Bu rakam, 2024'teki küresel askeri harcamalardan 190 kat daha az." dedi.