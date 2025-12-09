Küresel piyasalarda Fed'e ilişkin 'şahin' faiz indirimi endişeleri devam ediyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünyada, Fed'e yönelik şüpheci yaklaşım sürüyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'na (Fed) ilişkin faiz indirim beklentilerinin gücünü korumasına karşın, Fed yetkililerinden gelebilecek şahin tondaki açıklamalara yönelik endişelerin sürmesiyle negatif bir seyir izliyor.

ENDİŞE VE ŞÜPHELER DEVAM EDİYOR

Fed'in yarınki toplantısında faiz indirimine gideceğine dair beklentiler gücünü korumaya devam ediyor. Bunun yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell'dan temkinli açıklamalar gelebileceğine yönelik öngörüler, piyasalardaki risk algısının artmasına neden oluyor.

Enflasyon endişelerinin devam etmesi ve ABD ekonomisine yönelik güçlü görünüm nedeniyle gelecek yıl parasal gevşeme adımlarının sınırlanabileceği tahmin ediliyor.

Fed yetkilileri arasında iş gücü piyasasına mı, yoksa enflasyona mı odaklanılacağı konusunda yaşanan fikir ayrılıkları da Bankanın politikalarındaki belirsizliği artıran başka bir faktör olarak öne çıkıyor.

Makroekonomik veri tarafına bakıldığında ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi kasımda yüzde 3,2 seviyesinde sabit kaldı.

ABD'de federal hükümetin kapalı olduğu süreçte veri toplanmasındaki aksaklık nedeniyle ekim ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) haber bülteni yayımlanmayacak.

DONALD TRUMP'IN AÇIKLAMALARI

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan çiftçilerine 12 milyar dolarlık ekonomik destek sağlayacaklarını duyurdu. Ayrıca Trump, Meksika'nın aralarındaki anlaşma dolayısıyla su akışını serbest bırakması gerektiğini belirterek, aksi halde Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 5 gümrük vergisi uygulanacağını bildirdi.

Jeopolitik tarafta Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, barış görüşmelerine ilişkin yaptığı değerlendirmede Donbas konusunda hemfikir olmadıklarını söyledi.

Bu gelişmelerle dün 5 baz puan artışla yüzde 4,19'a yükselen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi bugün yüzde 4,17'de, dolar endeksi yatay seyirle 99 seviyesinde seyrediyor.

Altının onsu Fed'den "şahin" açıklamalar gelebileceğine yönelik endişelerle yüzde 0,1 azalışla 4 bin 187 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün varili yüzde 0,3 azalışla 62,2 dolardan alıcı buluyor.

NEW YORK BORSASI GERİLEDİ

Netflix'in, Warner Bros'u 82,7 milyar dolarlık toplam işletme değeri üzerinden satın almak için Warner Bros. Discovery ile anlaşmaya vardığını duyurmasının ardından yaşanan gelişmeler de takip edildi.

Medya ve eğlence şirketi Paramount, Warner Bros. Discovery'nin tüm hisselerini hisse başına 30 dolar nakit karşılığında satın almak üzere toplam 108,4 milyar dolarlık teklif sunduğunu açıkladı.

Başkan Donald Trump, söz konusu şirketlerin Warner Bros'u satın alma mücadelesini değerlendirdi. Netflix'in ve Paramount'un pazar paylarını görmek istediğini belirten Trump, "Yani, hiçbiri benim özellikle dostum değil. Doğru olanı yapmak istiyorum." dedi.

Söz konusu haber akışıyla, Netflix'in hisseleri yüzde 3'ün üzerinde gerilerken, Warner Bros. Discovery'nin hisseleri yüzde 4,4 ve Paramount'un hisseleri yüzde 9 değer kazandı.

Öte yandan Nvidia'nın hisseleri, ABD'nin şirketin H200 çiplerinin Çin'e sevkiyatına izin vereceğine yönelik haber sonrasında yaklaşık yüzde 2 arttı.

Bu gelişmelerle, Dow Jones endeksi yüzde 0,45, S&P 500 endeksi yüzde 0,35 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,14 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, güne yükselişle başladı.

AVRUPA BORSALARI KARIŞIK SEYRETTİ

Avrupa borsalarında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) orta vadede faiz artırımına gidebileceğine yönelik görüşlerin öne çıkmasıyla karışık bir seyir izlendi. ECB üyesi Isabel Schnabel'in yakın zamanda olmasa bile Bankanın bir sonraki faiz hareketinin faiz hamlesi yönünde olabileceği yönünde olabileceğine yönelik açıklamaları sonrasında para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin 2026 sonuna kadar yüzde 20 ihtimalle faiz artışına gidebileceği tahmin ediliyor.

Makroekonomik veri tarafına bakıldığında Almanya'da sanayi üretimi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 1,8 ile beklentilerin üzerinde arttı. Euro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi, aralık ayında 1,2 puan artarak eksi 6,2'ye yükseldi.

Bu gelişmelerle, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,23 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,08 değer kaybederken, Almanya'da DAX 40 endeksi ise yüzde 0,11 arttı. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yatay seyretti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne karışık seyirle başladı.

ASYA BORSALARI JAPONYA HARİCİNDE GERİLEDİ

Asya borsalarında da yarınki Fed toplantısı öncesinde yatırımcıların temkinli davranmasının etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir öne çıkıyor.

Japonya'nın Misawa bölgesi açıklarında, dün 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından Aomori'de 2 yerde yangın çıktığı belirlendi. Eyalette, 2 bin 700 evde elektrik kesintisi yaşandı ve bir yolun çökmesi sonucunda 1 kişi yaralanırken, depremin etkilerinin sınırlı olduğu görüldü.

ABD'nin Nvidia'nın H200 çiplerinin Çin'e sevkiyatına izin vereceğine yönelik haber sonrasında Hong Kong'da yerel çip üreticisi şirketlerin hisselerinde düşüşler görülürken Japonya ve Çin arasındaki gerilim, Asya piyasalarının odağında kalmaya devam ediyor.

Öte yandan Avustralya Merkez Bankası, politika faizini yüzde 3,60'ta sabit bıraktı.

Bu gelişmelerle, kapanışa doğru Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 artarken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 değer kaybetti.

BORSA GÜNÜ YÜKSELİŞLE TAMAMLADI

Dün alış alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,65 değer kazanarak 11.189,50 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,09 yükselişle 12.383,00 puana çıktı.

Dolar/TL, dün günü yüzde 0,1 artışla 42,5693'ten tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 42,5480'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Almanya'da dış ticaret dengesi ve ABD'de JOLTS açık iş sayısının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.300 ve 11.400 puanın direnç, 11.100 ve 11.000 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, ekim ayı dış ticaret dengesi

12.00 Japonya, BoJ Başkanı Ueda'nın konuşması

18.00 ABD, ekim ayı JOLTS açık iş sayısı