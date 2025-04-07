Küresel piyasalarda 'Kara Pazartesi': ABD borsası çöküşle açıldı

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ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı tarifeler, küresel piyasaları derinden sarstı...

Donald Trump'ın 2 Nisan'da yürürlüğe aldığı gümrük vergisi, küresel piyasaları adeta altüst etti.

İŞLEMLER DURDURULDU

Asya borsalarında satışlar hızlanırken Japonya'da işlemler durdu.

Hong Kong borsası, 1997'den bu yana en kötü gününü geçirerek yüzde 13'lük düşüşle kapandı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 7,7, Çin'de Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 7,3, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 5,6 değer kaybetti.

AVRUPA'YI DA VURDU

Asya borsalarında görülen sert satışlar, Avrupa borsalarında da kendini gösterirken, açılışla birlikte Avrupa'da Stoxx 600'da yer alan şirketlerin yaklaşık yüzde 97'sinin hisse fiyatları geriledi.

TÜRKİYE EN AZ ETKİLENEN ÜLKELERDEN

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 2,80 düşüşle 9.117,38 puandan başladı.

Türkiye ise yaşanan durumdan en az etkilenen ülkelerden biri oldu.

BORSALARDA KAYIPLAR ARTIYOR

Süreç devam ederken ABD'nin yeni gümrük tarifeleri, Asya borsalarında yüzde 5’e varan kayıplara yol açtı.

Çin borsasında düşüş oranı yüzde 5’i aşarken Almanya, Singapur ve Japonya borsalarında kayıplar yüzde 7’yi buldu.

Güney Kore’de ise kayıplar yüzde 5’i geçtiği için devre kesiciler devreye girdi.

ENDEKSLERDE DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Avrupa'da, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 6,4 değer kaybederek 465 puana gerilerken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 7,5 azalışla 19.142 puana düştü.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 4,9 kayıpla 7.658 puanda işlem gördü.

ABD vadeli endeksleri de sert düşüşler gösterdi.

Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 4,3, S&P 500 yüzde 5 ve Nasdaq 100 yüzde 5,5 değer kaybetti.

TRUMP GERİ ADIM ATMIYOR

Altın, petrol ve Bitcoin'de yaşanan düşüş ise yatırımcıları şoke etti.

Trump, gümrük vergisi hakkında geri adım atmayacağını ifade ederken otomotiv sektöründe de zamlar bekleniyor.

"HASTANIN DURUMU AĞIRDI, BİR OPERASYON GEÇİRDİ"

"Ekonomide çok fazla sorun vardı." diye konuşan Trump, ABD ekonomisini ameliyat edilmesi gereken bir hastaya benzetti.

Trump, "Hastanın durumu ağırdı. Bir operasyon geçirdi. Patlayan bir ekonomi olacak. Muhteşem olacak." ifadesini kullandı.