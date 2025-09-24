Küresel Sumud Filosu'na ses bombalarıyla saldırı

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail'in taciz ve saldırıları sürüyor.

Filoya yönelik gece saatlerinde drone'lar kullanılarak ses bombaları ve tanımlanamayan kimyasallar atıldığı ve bu maddelerin filodaki iki gemiye hasar verdiği belirtildi.

FİLODAN AÇIKLAMA GELDİ

Filonun sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Filomuza yönelik drone saldırıları aralıksız devam ediyor. Ayrıca, deniz üzerinde tanımlanamayan insansız deniz araçlarının varlığı raporlanmıştır.

Tunus'ta limandaki gemilerimize bırakılan ve tanımlanamayan toplardan sonra bu geceki saldırılarla ses bombaları ve tanımlanamayan kimyasallar gemilerimize atılmıştır, iki gemimizin yelkeni hasar görmüştür.

Aktivistlerimizden bazıları saldırıların psikolojik olduğunu, Gazze ablukasına karşı kararlılıklarını sürdürmekte olduğunu ifade etmişlerdir.

"BU ZORBALIĞI SONLANDIRMAK İÇİN DESTEĞİNİZE İHTİYACIMIZ VAR"

Gazze'nin ve filomuzun yaşadığı bu zorbalığı sonlandırmak için desteklerinize ihtiyacımız var.

Medyada daha çok yer almak, vicdan sahiplerinin hem yasal eylemlerle hem de sosyal medyada seslerini yükseltmesi, hem Gazze hem de filomuz için hayati önemedir.

Gazze'yi, tamamen barışçıl ve sivil olan Sumud Filosu'nu yalnız bırakmayınız." denildi.