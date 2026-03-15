Kuveyt’te İtalyan ve ABD askerlerinin bulunduğu üsse drone saldırısı

İran'ın Körfez'deki hedeflere misilleme saldırıları sürüyor...

İtalya Genelkurmay Başkanı General Portolano’nun verdiği bilgilere göre, Kuveyt'te bulunan Ali Al Salem Hava Üssü'ne drone saldırısı gerçekleştirildi.

Saldırı sırasında üste bulunan İtalyan Hava Görev Gücü’ne ait bir drone'un bulunduğu sığınak hedef alındı.

Saldırının ardından drone'un tamamen imha olduğu bildirildi.

Portolano, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını belirtti.

İTALYA ÜSTEKİ VARLIKLARINI AZALTTI

Açıklamada ayrıca, bölgedeki güvenlik durumunun giderek hassaslaşması nedeniyle İtalyan Hava Kuvvetleri Görev Gücü’nün son günlerde önleyici tedbir kapsamında azaltıldığı ifade edildi.

Üste kalan personelin ise yalnızca hayati önem taşıyan görevleri yürütmek üzere görevlendirildiği aktarıldı.

Yetkililer, bölgedeki gelişmeler doğrultusunda güvenlik önlemlerinin artırılmaya devam edeceğini bildirdi.