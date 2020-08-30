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Kuze Kore'de koronavirüs önlemi: Sınıra yaklaşan vurulacak

Kuze Kore'de koronavirüs önlemi: Sınıra yaklaşan vurulacak

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, koronavirüse karşı önlem olarak ülkesinin Çin ile olan sınırlarındaki muhafızlara gerçek mermi dağıtılması ve 1 kilometreden fazla yaklaşanın vurulması emr