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    Kuzey Akım 1 ve 2'deki gaz sızıntıları durdu

    Danimarka Enerji Ajansı, Baltık Denizi'nde Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki gaz sızıntılarının durduğunu bildiren açıklama yaptı.
    • 02.10.2022 - 17:24
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    Kuzey Akım 1 ve 2'deki gaz sızıntıları durdu

    Danimarka Enerji Ajansı, dün Kuzey Akım 2 boru hattındaki gaz sızıntısının durduğunu bildirdi.

    AA'nın haberine göre; kurum, bugün de Kuzey Akım 1 boru hattındaki gaz sızıntısının durduğunu duyurdu.

    Gaz çıkışları tamamlandı

    Kurumun Twitter hesabından yapılan açıklamada, boru hatlarından gaz çıkışlarının tamamlandığı, sabit basınca ulaşıldığı kaydedildi.

    Kuzey Akım 1 ve 2 deki gaz sızıntıları durdu #1

    Ne olmuştu

    Danimarka ve İsveç açıklarında Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında 4 sızıntı olduğu bildirilmiş, gemilerin "bölgeye yanaşmaması" uyarısı yapılmıştı.

    İki ülke de sızıntıların kaza değil, kasıtlı bir eylemin sonucu olduğuna yönelik işaretler bulunduğunu açıklamıştı. Avrupa Birliği (AB) de boru hatlarındaki gaz sızıntılarının kasıtlı bir eylemin sonucu olduğunu, tesadüfi olmadığını kaydetmişti.

    Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden doğal gaz sevkiyatları, gerekli bakımların yapılamadığı gerekçesiyle 31 Ağustos'ta durdurulmuştu.

    Kuzey Akım 1 ve 2 deki gaz sızıntıları durdu #2


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