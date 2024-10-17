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Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki bağlantı tamamen kesildi

Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki bağlantı tamamen kesildi Kuzey Kore Savunma Bakanlığı, Güney Kore ile tüm kara ve demir yolu bağlantılarını kapattıklarını duyurdu.