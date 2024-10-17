Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki bağlantı tamamen kesildi

DHA
Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki gerilim sürüyor.
İki ülke hükümeti arasındaki sinirler gerilirken, Kuzey Kore'den şaşırtan bir açıklama geldi.
Kuzey Kore, Güney Kore'ye ulaşım sağlayan yolların kapatıldığını duyurdu.
BAĞLANTILAR TAMAMEN KESİLDİ
Kuzey Kore Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gyeongui ve Donghae yollarının bir bölümünde bağlantının kesildiği kaydedildi.
YOLLARI HAVAYA UÇURDULAR
Kuzey Kore basınında yer alan haberlere göre, Kuzey Kore Halk Ordusu (KPA) birliklerinin, bağlantı yollarının 60 metrelik bölümünü havaya uçurduğu belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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