Kuzey Kore, İran'a karşı tepkisiz: ABD ile diplomasi sinyali iddiası

Güney Kore basınına yansıyan çarpıcı iddiaya göre, Kuzey Kore, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmalarda Tahran’a herhangi bir silah veya askeri malzeme desteği sağlamadı.

İRAN'A KARŞI TEPKİSİ KALDILAR

Yonhap News Agency’nin Güney Koreli siyasetçiler ve istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Pyongyang yönetiminin savaş sürecinde İran’a doğrudan destek vermediği bilgisi paylaşıldı.

Haberde ayrıca, Kuzey Kore’nin İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in öldürülmesi sonrası taziye mesajı göndermediği ve yeni lider sonrası da herhangi bir tebrik mesajı iletmediği öne sürüldü.

Bu durum, Pyongyang’ın kriz karşısında mesafeli bir tutum benimsediği şeklinde yorumlandı.

ABD İLE YENİ DİPLOMASİ ARAYIŞI MI?

Aynı haberde, Kuzey Kore’nin bu tavrının arkasında ABD ile diplomatik temaslara zemin hazırlama isteğinin olabileceği değerlendirildi.

Güney Kore Başbakanı Kim Min-seok da 13 Mart’ta yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmede Trump’ın, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un yeniden diyalog kurmaya istekli olup olmadığını merak ettiğini aktardı.

Trump’ın olası bir görüşme için “iyi bir şey olabilir” değerlendirmesinde bulunduğu ifade edildi.

DAHA ÖNCE ÜÇ KEZ BİR ARAYA GELDİLER

Trump ile Kim Jong-un daha önce 2018’de Singapur'da, 2019’da Hanoi'de ve aynı yıl Koreler arası sınır köyü Panmunjom'de olmak üzere üç kez bir araya gelerek yüz yüze görüştüler.

Bu görüşmeler, nükleer silahsızlanma ve ilişkilerin normalleşmesi açısından tarihi adımlar olarak değerlendirilmişti.