Kuzey Kore Japonya'ya kapıları kapattı: Görüşmeye niyetimiz yok

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) tarafından yayımlanan açıklamada Kim Yo-jong, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi’nin ABD Başkanı Donald Trump ile 19 Mart’ta Washington’da yaptığı görüşmeye dikkat çekti.

Takaichi’nin bu görüşmede Kuzey Kore ile zirve yapılması yönündeki niyetinin basına yansıdığını belirten Kim, bunun tek taraflı bir girişim olduğunu ifade etti.

Kim Yo-jong, “Japonya Başbakanı tarafımızca tanınmayan bir meseleyi çözmek isterse, devlet yönetimi olarak onunla ne görüşme ne de yüz yüze gelme niyetimiz olacaktır” dedi.

"ÖNCE ALIŞKANLIKLARINIZI DEĞİŞTİRİN"

İki ülke arasında üst düzey bir görüşmenin gerçekleşmesi için Japonya’nın tutumunu değiştirmesi gerektiğini vurgulayan Kim, Tokyo yönetiminin “tarihsel akışa uymayan uygulamaları ve alışkanlıklarından vazgeçmesi” gerektiğini söyledi.

Japonya’nın mevcut yaklaşımını sert sözlerle eleştiren Kim, “Hala modası geçmiş düşünce biçimlerine saplanmış bir tarafla konuşacak hiçbir şeyimiz yok” ifadelerini kullandı.

"PYONGYANG'A GELMESİNİ İSTEMİYORUZ"

Kim Yo-jong ayrıca, Japonya Başbakanı Takaichi’nin Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’a gelmesini istemediğini belirterek, bunun kendi “şahsi duruşu” olduğunu dile getirdi.