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    Kuzey Kore lideri Kim: Dünyanın en güçlü ordusu olacağız

    Kim Jong-un, "Kuzey Kore'nin nihai hedefi dünyanın en güçlü stratejik gücüne sahip olmaktır." dedi.
    • Haber Merkezi
    • 27.11.2022 - 15:32
    • Güncelleme : 27.11.2022 - 15:49
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    Kuzey Kore lideri Kim: Dünyanın en güçlü ordusu olacağız

    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 19 Kasım’da başarılı şekilde test edildiği duyurulan Kuzey Kore’nin en büyük kıtalararası balistik füzesi olan Hwasong-17 ile ilgili açıklamalarda bulundu.

    Kuzey Kore olarak, dünyanın en güçlü nükleer gücüne sahip olmayı amaçladıklarını belirten Kim, Hwasong-17 tipi balistik füzeyi "dünyanın en güçlü stratejik silahı" olarak nitelendirdi.

    "Dünyanın en güçlü ordusunu kuracağız"

    Kuzey Kore’nin, dünyanın en güçlü ordusunu oluşturma kararlılığından bahseden Kim, "Kuzey Kore’nin nihai hedefi dünyanın en güçlü stratejik gücüne, yüzyılda görülmemiş mutlak bir güce sahip olmaktır." dedi.

    İHA'nın haberine göre; Kim ayrıca, Kuzey Koreli araştırmacıların, nükleer caydırıcılık yeteneklerinin hızla güçlendirilerek genişletilmesi gerektiğinin de altını çizdi.

    Kim Jong-un

    6 bin km yüksekliğe ulaştı

    Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) tarafından 19 Kasım’da yapılan açıklamada, Pyongyang Uluslararası Havalimanı’ndan fırlatılan yeni tip kıtalararası balistik füze Hwasong-17’nin maksimum 6 bin kilometre yüksekliğe ulaşıp belirlenmiş hedefi isabetli şekilde vurmadan önce 1 saat 8 dakika boyunca uçtuğu ve 999.2 kilometre mesafe kat ettiği bildirilmişti.

    Kim Jong-un

    Kim Jong-un

    Kim Jong-un

    Kim Jong-un

    Kim Jong-un

    Kim Jong-un

    Kim Jong-un

    Kim Jong-un


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