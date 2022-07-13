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    Kuzey Kore, Luhansk ve Donetsk Cumhuriyetleri’nin bağımsızlığını tanıdı

    Kuzey Kore, Rusya ve Suriye'nin ardından Luhansk ve Donetsk Cumhuriyetleri'nin bağımsızlığını tanıdığını duyurdu.
    • 13.07.2022 - 17:41
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    Kuzey Kore, Luhansk ve Donetsk Cumhuriyetleri’nin bağımsızlığını tanıdı

    Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken, Luhansk ve Donetsk Cumhuriyetleri'nin bağımsızlığını tanıyan ülke sayısı da artıyor.

    Rusya ve Suriye'nin ardından Kuzey Kore de, iki bölgenin bağımsızlığını tanıdığını duyurdu.

    Karar sonrası Donets Halk Cumhuriyeti Lideri Denis Pushilin, yaptığı açıklamada Kuzey Kore'ye teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

    "Etkin ve verimli bir iş birliğinin bizi beklediğine eminim"

    "Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin uluslararası statüsü ve devlet yapısı güçlenmeye devam ediyor. Bu diplomasimiz için başka bir zafer. Bu siyasi karar, ekonomik alandaki ilişkilerin daha da geliştirilmesinin temeli olacaktır. İkili ortaklık, devletlerimizin işletmeleri için ticaret coğrafyasını artıracaktır. Etkin ve verimli bir iş birliğinin bizi beklediğine eminim"

    Putin, savaş öncesi tanıdıklarını açıklamıştı

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Şubat’ta başlayan Ukrayna-Rusya savaşından önce yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Luhansk ve Donetsk Cumhuriyetleri’nin bağımsızlıklarını tanıdığını belirtmişti.

    Rusya’nın ardından Suriye’de Esad rejimi de Luhansk-Donetsk’in bağımsızlığını tanıdığını açıklamıştı.

    Kuzey Kore, Luhansk ve Donetsk Cumhuriyetleri’nin bağımsızlığını tanıdı #1

     

     

     


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