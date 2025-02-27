Kuzey Kore, Rusya saflarında savaşmaları için ilave asker gönderdi

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Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi'nin basınla paylaştığı bilgi notunda, Kuzey Kore'nin Rusya'ya destek için ilave birlikler sevk ettiği ancak bu birliklerin tam sayısının henüz tespit edilemediği bildirildi.

Bilgi notunda, "Kuzey Kore birlikleri şubat ayının ilk haftasından itibaren Kursk bölgesindeki cephe hattına konuşlandırıldı." denildi.

2024'TE DE ASKER GÖNDERİLDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Güney Kore basınında, geçen ay çıkan haberlerde, Kuzey Kore'nin Rusya saflarında savamaları için Kursk'a 1000 ile 3 bin arasında asker sevk ettiği iddia edildi.

Kuzey Kore'nin 2024'te Rusya'nın batı cephesindeki Kursk bölgesine yaklaşık 11 bin asker konuşlandırdığı öne sürüldü.

KUZEY KORELİ ASKERLERDEN 300'Ü ÖLDÜ

NIS, Ukrayna'ya karşı Rus saflarında savaşmaları için cephe hattına gönderilen Kuzey Koreli askerlerden 300'ünün öldüğü, yaklaşık 2 bin 700'ünün yaralandığına dair bir istihbarat raporu paylaştı.

MOSKOVA VE PYONGYANG İLİŞKİLERİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova ile Pyongyang arasında Haziran 2024'te imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının, Aralık 2024'te yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Bu anlaşmanın, taraflardan birine saldırı halinde karşılıklı askeri yardımlaşmayı öngördüğü, Kuzey Doğu Asya ve Asya Pasifik bölgelerinde bölünmez güvenlik sistemi ile çok kutuplu dünya düzeninin inşasına katkıda bulunacağı belirtildi.