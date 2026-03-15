Kuzey Kore, ultra hassas roketatar sistemlerini test etti

Kuzey Kore, dün gerçekleştirdiği atış tatbikatında 600 milimetre ultra hassas çoklu roketatar sistemlerini denedi. Açıklamada, 2 topçu birliğinin katıldığı tatbikatta sistemlerin 420 kilometrelik menzile sahip olduğu, 364 kilometre uzaklıktaki hedeflerin Doğu Denizi’nde tam isabetle vurulduğu bildirildi.

KİM JONG-UN'DAN "ÖLÜMCÜL SİLAH" VURGUSU

Tatbikatı bizzat yöneten Kim Jong-Un, silahı “oldukça ölümcül” olarak nitelendirerek, dünyada bu performansa ulaşabilecek başka bir taktik silah bulunmadığını söyledi. Kim, “Bu silah kullanılırsa, menzili içindeki düşman altyapısı tamamen yok olur” diyerek güçlü bir uyarıda bulundu.

KİTLESEL YIKIM VE CAYDIRICILIK MESAJI

Kuzey Kore lideri, roketatar sistemlerinin caydırıcılık için kritik olduğunu vurguladı. Kim, “Savunma amaçlı caydırıcılık yetersiz kalırsa, silah kitlesel yıkıcılıkta bir saldırı aracı olarak kullanılacaktır” ifadelerini kullandı. Lider, bölgede barışı güçlü askeri yetenekler ve caydırıcılık yoluyla sağlamaya kararlı olduklarını da belirtti.

BÖLGEDEKİ FÜZE DENEMELERİ DEVAM EDİYOR

Dün Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore’nin Doğu Denizi istikametinde yaklaşık 10 balistik füze fırlattığını duyurmuştu. Japonya hükümeti de denemeyi doğruladı ve füzelerin herhangi bir zarara yol açmadığını açıkladı.

Bu test, Kuzey Kore’nin gelişmiş silah sistemlerini gösterme ve bölgesel caydırıcılık stratejisini güçlendirme amacı taşıyor.