Kuzey Kore yeni yıla kutlama etkinlikleriyle girdi

Dünyanın dört bir yanında yeni yıl kutlanırken Kuzey Kore halkı da coşkudan eksik kalmadı.

Dünyanın en dışa kapalı ülkelerinden biri olan Kuzey Kore, yeni yıla başkent Pyongyang’daki May Day Stadyumu’nda düzenlenen görkemli bir kutlama etkinliği ile girdi.

HERKES KATILIM GÖSTERDİ

Kuzey Kore yönetiminden bugün yapılan açıklamaya göre; farklı sanat performanslarının sergilendiği etkinliğe ülke lideri Kim Jong-Un ve ailesinin yanı sıra, üst düzey devlet görevlileri ve halk katıldı.

DENİZAŞIRI GÖREVDEKİLERE SELAM GÖNDERDİ

Burada yaptığı konuşmada, 2025’te ülkeyi güç ve saygınlık açısından daha ileri bir seviyeye taşıdıklarını savunan Kim, "Geride kalan yılı büyük başarılarla taçlandırmış olmanın gururunu yaşayan kahraman ordumuzun generallerine, subaylarına ve askerlerine tebriklerimi iletiyor; uzak diyarlarda vatan özlemiyle yeni yıla giren denizaşırı görev birliklerimizin mensuplarına da selamlarımı gönderiyorum." dedi.

"HALKIN BEKLENTİLERİNE CEVAP VERECEĞİM"

Kuzey Kore halkına 2026 yılında iktidardaki Kore İşçi Partisi’nin politikaları çerçevesinde birlik olma çağrısı yapan Kim, "Yeni yılda da halk merkezli yönetim biçimi ile ülkemizin onuruna ve haklarına sadakatle bağlı kalarak halkın beklentilerine cevap vereceğim." ifadelerini kullandı.