Kuzey Kore'de ilginç emir: Kim Jong-un boşananları çalışma kampına gönderiyor

Haber Merkezi

Yasaklar ülkesi Kuzey Kore​'deki lider Kim Jong-un​'un son kararı da 'yok artık' dedirtecek cinsten.

Kuzey Koreli lider, ülkede boşanan çiftlerin 6 aya kadar hapis​ yatmasını istiyor.

BOŞANANLAR ÇALIŞMA KAMPINA GÖNDERİLECEK

Kuzey Kore'de boşanmak 'anti-sosyalist' bir eylem olarak değerlendiriliyor ve Kim Jong-un, boşanan çiftlerin 'suçlarının' kefareti için çalışma kampına gönderilmesini emretti.

ŞİDDET GÖRÜP BOŞANSAN DA CEZALANDIRILACAKSIN

Kuzey Kore'de yaşayan bir kişi, yakın zamana kadar sadece boşanma​ davası açan eşin cezalandırıldığını hatta fiziksel şiddete maruz kalsa bile cezadan kurtulamadığını söyledi.

Fakat artık boşanma kesinleştiğinde her iki eşin de hapis cezasıyla karşı karşıya kalacağı belirtildi.

Kuzeydeki Ryanggang eyaletinde yaşayan bir kişi, haber sitesi RFA'ya yaptığı açıklamada, "Kimjongsuk İlçe Halk Mahkemesi'ne gittim, 12 kişiye boşanma kararı verildi. Kararın açıklanmasının hemen ardından ilçe çalışma kampına nakledildiler." dedi.

KUZEY KORE'DE BOŞANMALAR ARTTI

Öte yandan ülkedeki boşanmalar, 2020 yılından bu yana hızla arttı.

Covid-19 pandemisi nedeniyle tüm ülke karantina altında kaldı ve çoğu ailenin geçimini sağlaması zorlaştı.

Kötüleşen ekonomik koşullar, birçok evliliğin dağılmasına neden oldu.

CEZALAR BAŞLADI

Bu dönemde evli çiftlerin ayrılmasını önlemek için hükümet boşanmış çiftleri cezalandırmaya başladı.

Hatta devlet, geçen yıl özellikle kadınların boşanmasını önlemek amacıyla bir eğitim kampanyası başlattı.