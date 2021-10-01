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    Kuzey Kore'den yeni tip uçaksavar füzesi denemesi

    Pyongyang yönetimi, dünyadan yükselen tepkilere rağmen yeni geliştirilen uçaksavar füzesini fırlattı.
    • AA
    • 01.10.2021 - 10:25
    • Güncelleme : 01.10.2021 - 10:39
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    Kuzey Kore'den yeni tip uçaksavar füzesi denemesi

    Kuzey Kore, füze denemelerine bir yenisini ekledi.

    Yonhap ajansının Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'na (KCNA) dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore Savunma Bilimleri Akademisi, yeni geliştirilen bir uçaksavar füzesini test etti.

    UÇAKSAVAR FÜZESİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

    KCNA, akademinin "çift itişli uçuş motoru" içeren yeni teknolojileri tanıtarak bir füze kontrol sistemiyle hızlı tepki ve doğru güdüm sunan yeni füzenin "dikkati çekici" savaş performansını doğruladığını belirtti.

    SON BİR AYDA 4'ÜNCÜ DENEME

    Kuzey Kore, son bir ayda 4’üncü kez füze denemesi gerçekleştirmiş oldu.

    KCNA, "Hwasong-8" adı verilen füzenin 28 Eylül'de başarıyla test edildiğini bildirmişti.

    Kuzey Kore den yeni tip uçaksavar füzesi denemesi #1

    Kuzey Kore den yeni tip uçaksavar füzesi denemesi #2

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