Kuzey Makedonya'da Epifani Bayramı kutlandı

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Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp ve Ohrid kentinde, Ortodoks inancına göre Hz. İsa’nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü olan Epifani Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Vardar Nehri ve çevresinde düzenlenen töreni çok sayıda kişi takip etti.

Şehrin içinden geçen Vardar Nehri'ne atılan haça ulaşmak için yaklaşık 150 kişi yarıştı.

DENİZE ATILAN HAÇI ÇIKARTMAYA ÇALIŞTILAR

Kutlamalara katılan vatandaşlar, denize atılan ahşap bir haçı yakalamaya çalıştı.

Kuzey Makedonya'da Ortodoksların Epifani Bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlamada haç çıkarmak için soğuk suya giren vatandaşlar, renkli görüntüler oluşturdu.

12. GÜN BAYRAMI

Epifani Bayramı, Hz. İsa'nın doğumundan 12 gün sonra kutlanmasına atfen 12'nci Gün Bayramı olarak da anılır.

Ohrid kentindeki etkinlik.

Üsküp'teki etkinlik.

Kuzey Makedonya Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Stefan'ın nehre attığı haça ilk ulaşan, 17 yaşındaki Gyorgi Nikolovski oldu.