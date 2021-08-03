Başkent Üsküp’e 100 kilometre uzaklıkta bulunan Koçana şehrinin dağlık kesimlerinde orman yangınları çıktı. Alevlerin şehir merkezini tehdit ettiği açıklandı.

Kuzey Makedonya'nın doğusunda bulunan Koçana şehrinin dağlık kesimlerinde, orman yangınları bölgeyi etkisi altına aldı.

Yangın görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Görüntülerde, farklı bölgelerde çıkan yangınların şehir merkezini tehdit ettiği görüldü.

Başkent Üsküp'e yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki şehirdeki alevlerin, rüzgarın etkisiyle bazı evlere sıçradığı görüldü.

3 TARAFTAN TEHLİKE ALTINDA

Koçana Belediye Başkanı Nikolço İliev, şehrin üç taraftan da tehlike altında olduğunu açıkladı.

KURUMLARDAN YARDIM TALEBİNDE BULUNDU

Yangının rüzgar yönünde ilerlediği bilgisini paylaşan İliev, alevlerin söndürülmesi için kurumlardan yardım talebinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski de ülke genelindeki yangınlarla ilgili bilgi aldığını, gün içinde yaklaşık 170 ordu mensubunun yangınlara müdahale çalışmalarına katıldığını ifade etti.

Pendarovski, helikopterlerin sabah saatlerinden itibaren yangından en çok etkilenen Koçana şehrine müdahale edeceklerini belirtti.

EN KRİTİK DURUM KOÇANA’DA

Kuzey Makedonya Kriz Yönetimi Merkezi (CUK), ülke genelinde birkaç yangın noktası bulunduğunu fakat en kritik durumdakinin Koçana'da olduğunu açıkladı.

Kuzey Makedonya’da orman yangını çıktı VİDEO