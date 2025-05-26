Laschet’ten İsrail’e: İnsanları açlığa mahkum etmek suçtur

AA & Ensonhaber

Almanya Federal Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Armin Laschet, İsrail’in Gazze’ye yönelik insani yardım sevkiyatını yavaşlatan tavrını ağır sözlerle eleştirdi. Alman kamu yayıncısı ZDF’de yayımlanan "Berlin Direkt" programına konuk olan Laschet, İsrail'in bu tutumunun uluslararası hukukla bağdaşmadığını vurguladı.

"İNSANLARI AÇLIĞA MAHKUM ETMEK SUÇTUR"

“İnsanları açlığa mahkûm etmek, uluslararası hukuka açıkça aykırıdır” diyen Laschet, Gazze’ye gönderilen gıda, ilaç ve temel yardım malzemelerinin engellenmesinin savaşla mücadele değil, doğrudan sivilleri hedef alan bir ihlal olduğunu belirtti. Savaş şartlarında bile sivil halkın korunmasının ve insani yardımların ulaştırılmasının uluslararası hukukun vazgeçilmez bir ilkesi olduğunu hatırlattı.

Laschet, İsrail hükümetine çağrıda bulunarak yardım akışının hızlandırılması için gerekli adımların atılmasını istedi.

"İSRAİL'İN GÜVENLİĞİ, KOŞULSUZ DESTEK OLMAMALI"

Almanya’nın “devlet aklı” ilkesine de değinen Laschet, bu kavramın İsrail’in güvenliğini esas almasına rağmen, İsrail’deki her hükümet politikasına koşulsuz destek anlamına gelmediğini dile getirdi:

Devlet aklı, radikal sağcı bakanları ya da her askeri operasyonu onaylamak değildir. Bu, İsrail’in varlığı tehdit altına girdiğinde Almanya’nın yanında durması anlamına gelir.

Programda, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin hakkında tutuklama kararı çıkardığı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Almanya’ya gelmesi halinde tutuklanıp tutuklanmayacağı da gündeme geldi. Bu soruya yanıt veren Laschet, “Netanyahu’nun şu an Almanya’ya gelmesine gerek yok. Zaten temaslar sürüyor. Alman Dışişleri Bakan Yardımcısı İsrail’e giderek doğrudan görüştü. Netanyahu’nun herhangi bir konferans için Almanya’ya gelmesi halinde tutuklanacağını sanmıyorum.” dedi.