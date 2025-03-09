Lazkiye'deki olaylar sonrası DSÖ'den açıklama

AA

Suriye'nin sahil kesimindeki Tartus ve Lazkiye illerindeki çatışmalar sonrası açıklamalar peş peşe geliyor...

Bu kapsamda bir açıklama da Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'dan geldi.

Ghebreyesus, Suriye'nin sahil kesimindeki Tartus ve Lazkiye illerindeki "çatışmaların" derin endişeye neden olduğunu bildirdi.

"BARIŞ EN İYİ ÇÖZÜMDÜR"

Ghebreyesus, Suriye'de yaşanan olaylara ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

"Suriye'nin sahil kesimleri ve merkez bölgelerinde yaşanan çatışmalar derin endişeye neden oluyor." ifadesini kullanan Ghebreyesus, sağlık tesisleri ile ambulansların hasar görmesinin, insanların sağlığını doğrudan etkilediğine dikkati çekti.

Ghebreyesus, DSÖ'nün, yaralıların acil bakımı için acil ilaç ve tıbbi malzemeler ulaştırmak amacıyla çalıştığının altını çizerek "DSÖ, tıbbi yardımın en çok ihtiyaç duyanlara ulaşmasını sağlamak için tüm tarafları sağlık hizmetlerine saygı göstermeye ve bu hizmetleri korumaya çağırıyor. Barış en iyi çözümdür." ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU

Suriye'de devrik Beşşar Esad rejimi unsurlarının 6 Mart'ta Lazkiye'nin Ceble ilçesinde düzenlediği saldırıda en az 11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti.

Saldırının ardından Suriye ordusu, tank, zırhlı personel taşıyıcı, çok namlulu roketatar gibi ağır silahların da bulunduğu yüzlerce araçtan oluşan takviye birlikleri, Lazkiye ve Tartus illerine sevk etmiş, bölgede devrik rejim unsurlarının yakalanması için operasyon başlatmıştı.

Operasyonlarda en az 50 güvenlik görevlisi hayatını kaybederken uluslararası basına ve sosyal medyaya bazı silahlı grupların bölgede çok sayıda sivili hedef aldığı haberleri ve görüntüleri yansımıştı.

CUMHURBAŞKANI ŞARA UYARIDA BULUNMUŞTU

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara da devrik rejim unsurlarının 6 Mart'taki saldırıda kendilerini test etmeye çalıştığını söylemiş, birlik ve beraberlik mesajı vermiş, ülkeyi yeniden inşa etmek istediklerini ve kan dökme amaçlarının olmadığını ifade etmişti.

Şara, bölgedeki güvenlik güçlerini devrik rejim unsurlarına hızlı müdahaleleri ve performansları için tebrik ettikten sonra şunları kaydetmişti: