Petrol
120.89
-0.23%
Euro
17.9855
-0.13%
Dolar
17.28
0.09%
Altın
1.014
0.99%
Borsa
2531
0.88%
Bitcoin
374.536
-5.26%
BTXN Coin
8.90
-2.09%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C

    Leopardan kaçan genet kedisinin ağaçtan atlama anı

    Avcı hayvan, ağaçta fark ettiği kedinin peşine düştü. Kedinin kaçma anı saniye saniye kaydedildi.
    • Haber Merkezi
    • 15.06.2022 - 17:32
    • Güncelleme : 15.06.2022 - 18:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Leopardan kaçan genet kedisinin ağaçtan atlama anı

    Botsvana'da, safari parkında vahşi yaşamdan dikkat çeken bir an kameraya yansıdı.

    32 yaşındaki safari rehberi Rodger Bowren, leoparın ağaçtaki genet kedisini fark ettiğini söyledi.

    Çaresiz genet ağaçta yakalandı

    Çaresiz hayvan, leopar kendisine yaklaşırken kaçacak yer arasa da bulamadı. Leoparın aradaki mesafeyi azaltmasıyla birlikte kedi, çareyi ağaçtan atlamakta buldu.

    Bowren, o anları, "Bir leoparın izini sürdükten sonra, onun iki alt yetişkininin birbirleriyle oyun oynadığına rastladık. Bir süre sonra genç leopar, ağaca doğru tırmanmaya başladı. Daha sonra neler olup bittiğinin farkına vardık." dedi.

    Leopardan kaçan genet kedisinin ağaçtan atlama anı ViDEO

    Metrelerce yükseğe tırmandı

    Leoparın geneti ürküttüğünü dile getiren Bowren, "Dürüst olmak gerekirse, uzun süre hatırlayacağım bir manzaraydı. Leoparın sadece bir genet için neredeyse 10 metre tırmanacağını düşünmemiştim." diye konuştu.

    Genetin aşağı doğru atladığını ifade eden rehber, söz konusu hayvanın yerdeki bir oyuğun içine girdiğini kaydetti.

    Leopardan kaçan genet kedisinin ağaçtan atlama anı #1

    Leopardan kaçan genet kedisinin ağaçtan atlama anı #2


    İlginizi Çekebilir

    Oturduğunuz yerden para kazanmaya hazır mısınız?
    Btcrobo

    Oturduğunuz yerden para kazanmaya hazır mısınız?

    Büyükada'daki yolsuzluğu görüntülemek isteyen gazeteciye saldırdılar
    3. Sayfa

    Büyükada'daki yolsuzluğu görüntülemek isteyen gazeteciye saldırdılar

    Malatya'da dolu tarım arazilerine zarar verdi
    Gündem

    Malatya'da dolu tarım arazilerine zarar verdi

    Görüş Bildir