Avcı hayvan, ağaçta fark ettiği kedinin peşine düştü. Kedinin kaçma anı saniye saniye kaydedildi.

Botsvana'da, safari parkında vahşi yaşamdan dikkat çeken bir an kameraya yansıdı.

32 yaşındaki safari rehberi Rodger Bowren, leoparın ağaçtaki genet kedisini fark ettiğini söyledi.

Çaresiz genet ağaçta yakalandı

Çaresiz hayvan, leopar kendisine yaklaşırken kaçacak yer arasa da bulamadı. Leoparın aradaki mesafeyi azaltmasıyla birlikte kedi, çareyi ağaçtan atlamakta buldu.

Bowren, o anları, "Bir leoparın izini sürdükten sonra, onun iki alt yetişkininin birbirleriyle oyun oynadığına rastladık. Bir süre sonra genç leopar, ağaca doğru tırmanmaya başladı. Daha sonra neler olup bittiğinin farkına vardık." dedi.

Leopardan kaçan genet kedisinin ağaçtan atlama anı ViDEO

Metrelerce yükseğe tırmandı

Leoparın geneti ürküttüğünü dile getiren Bowren, "Dürüst olmak gerekirse, uzun süre hatırlayacağım bir manzaraydı. Leoparın sadece bir genet için neredeyse 10 metre tırmanacağını düşünmemiştim." diye konuştu.

Genetin aşağı doğru atladığını ifade eden rehber, söz konusu hayvanın yerdeki bir oyuğun içine girdiğini kaydetti.