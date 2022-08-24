Letonya Cumhurbaşkanı Levits: Görevimiz, Rusça konuşanları izole etmek

Levits, Rus vatandaşlarıyla ilgili çarpıcı bir açıklamaya imza attı. Letonya lideri, devlete sadık olmayan Rusça konuşanların, toplumdan izole edilmesi gerektiğini savundu.

Letonya'da, Rus vatandaşlarına karşı tartışmaların fitilini ateşleyen bir çağrı yapıldı.

Çağrının sahibi, Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits.

Levits, Rusça konuşan vatandaşların toplumdan izole edilmesini istiyor.

"Batı için rutin hale geldi"

LSM'ye verdiği röportajda Levis, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonunun Batı için "rutin" hale geldiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Levis, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın başlamasından beri Letonya toplumunda hem olumlu hem de olumsuz etkiler gözlemlendiğine işaret etti.

"Görevimiz, onları toplumdan izole etmek"

Levits, bu süreçte ülkesinde Rusça konuşan ve "devlete sadık olmayan bir kesimin" ortaya çıktığını anlattı.

Letonya lideri, "Bizim görevimiz bununla uğraşmak ve onları toplumdan izole etmek." dedi.

"Vatandaşlarım, daha vatansever oldu"

AA'nın haberine göre, Egils Levits ayrıca, vatandaşlarının "daha vatansever" hale geldiğini de sözlerine ekledi.