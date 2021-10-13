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Libya'da 25 kişinin cansız bedeni bulundu
Terhune kentinde, Kayıpları Arama ve Tespit Kurumu, 5 yeni toplu mezarın daha bulunduğunu ve 25 kişinin cesedine ulaşıldığını açıkladı.
- İHA
- 13.10.2021 - 00:28
Libya'nın Terhune kentinde 5 yeni toplu mezar bulundu.
Darbeci General Hafter’e bağlı güçlerden kurtarılan Terhune’de yeni toplu mezarlar bulunmaya devam ediyor.
Libya hükumetine bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumu tarafından yapılan açıklamada, Terhune’de 5 yeni toplu mezarın daha bulunduğu ve 25 kişinin cansız bedeninin tespit edildiği aktarıldı.
GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE 2 TOPLU MEZARDA BULUNMUŞTU
Kurum, kentte daha fazla toplu mezar için arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
Terhune’de en son 4 Ekim'de 2 toplu mezar bulunmuş, söz konusu mezarlarda 10 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.
Öte yandan Terhune’de geçtiğimiz sene haziran ayında ilk toplu mezarın bulunmasından bu yana yaklaşık 200 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.