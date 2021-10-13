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    Libya'da 25 kişinin cansız bedeni bulundu

    Terhune kentinde, Kayıpları Arama ve Tespit Kurumu, 5 yeni toplu mezarın daha bulunduğunu ve 25 kişinin cesedine ulaşıldığını açıkladı.
    • İHA
    • 13.10.2021 - 00:28
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    Libya'da 25 kişinin cansız bedeni bulundu

    Libya'nın Terhune kentinde 5 yeni toplu mezar bulundu.

    Darbeci General Hafter’e bağlı güçlerden kurtarılan Terhune’de yeni toplu mezarlar bulunmaya devam ediyor.

    Libya hükumetine bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumu tarafından yapılan açıklamada, Terhune’de 5 yeni toplu mezarın daha bulunduğu ve 25 kişinin cansız bedeninin tespit edildiği aktarıldı.

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    GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE 2 TOPLU MEZARDA BULUNMUŞTU

    Kurum, kentte daha fazla toplu mezar için arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

    Terhune’de en son 4 Ekim'de 2 toplu mezar bulunmuş, söz konusu mezarlarda 10 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

    Öte yandan Terhune’de geçtiğimiz sene haziran ayında ilk toplu mezarın bulunmasından bu yana yaklaşık 200 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

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    Libya da 25 kişinin cansız bedeni bulundu #3

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