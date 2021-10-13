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Libya'da 25 kişinin cansız bedeni bulundu

Libya'da 25 kişinin cansız bedeni bulundu

Terhune kentinde, Kayıpları Arama ve Tespit Kurumu, 5 yeni toplu mezarın daha bulunduğunu ve 25 kişinin cesedine ulaşıldığını açıkladı.