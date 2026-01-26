Libya'dan, ülkenin temsil edilmediği Tunus'taki toplantıya tepki

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kuzey Afrika ülkelerinin bir araya geleceği toplantı organizasyonuna Libya'nın dahil edilmemesi tepkilere yol açtı.

Tunus, Cezayir, Mısır ve BM Libya Destek Misyonunun (UNSMIL) Tunus'ta yapılacak olan zirvesine Libya Ulusal Birlik Hükümeti davet edilmedi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA YAPILDI

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Libya ile ilgili yapılacak tüm toplantıların ülkenin yetkili ve meşru temsilcisi olan Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla yürütülmesi gerektiği belirtildi.

LİBYA'NIN TEMSİL EDİLMEMESİNDAN DUYULAN ÇEKİNCE İFADE EDİLDİ

Tunus'ta bugün düzenlenmesi planlanan, Tunus, Cezayir ve Mısır Dışişleri bakanları ile UNSMIL Başkanının katılacağı "Libya" konulu toplantıya işaret edilen açıklamada, "Libya Devleti'nin Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla temsil edilmediği herhangi bir toplantı veya istişarenin yapılmasından duyduğu çekinceyi dile getirmektedir." ifadesi kullanıldı.

LİBYA'YI KONU ALAN BİR İSTİŞARE YAPILACAK

Tunus Dışişleri Bakanlığı, 25 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, Tunus Dışişleri Bakanı Muhammed Ali en-Nefti ve UNSMIL Başkanı Hanna Tetteh'in katılımıyla bugün "Libya" konulu bir istişare toplantısı yapılacağını duyurmuştu.