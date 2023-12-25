Lindsey Graham: Hamas'ın olduğu Filistin'e 15 sent bile göndermem Senatör Graham, Filistin'in geleceğinde Hamas'ın olmaması gerektiğini savundu. Graham, "Hamas ayaktaysa, tek sent Amerikan yardımı göndermem" dedi.

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ensonhaber.com

ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Filistin'de Hamas varlığını istemiyor.

Graham, ABC televizyonuna verdiği demeçte, Hamas'ın Filistin'de var olmaya devam ettiği sürece, bu ülkeye "tek sent" yardım göndermeyeceğini söyledi.

Graham, "(Savaş) bittiğinde Hamas ayakta kalmaya devam ediyorsa, dünya olarak başarısız olmuşuz demektir." ifadesini kullandı.

"15 sent bile yatırmam"

Hamas'ın yer aldığı gelecekteki bir Filistin'e "15 sent bile yatırım yapmayacağını" belirten Graham, şöyle devam etti:

Yeni bir Filistin için Filistin Yönetimi'ne 15 sent bile yatırmam. Benim için (Mahmud) Abbas'ın Filistin yönetimi ölü.

"Hamas ayaktaysa, tek sent Amerikan yardımı göndermem"

Hamas'ın "yok edilmesi" gerektiğini savunan Graham, şöyle devam etti:

Hamas halen ayaktaysa, Filistin halkına yatırım yapmak çılgınlık demektir. Hamas ayaktaysa, tek sent Amerikan yardımı göndermem.

"Benden para çıkmaz"

Graham, konuşmasında, "Gazze ve Batı Şeria'nın sorumluluğunu Filistin Yönetimi'ne verirseniz, benden para çıkmaz." diye ekledi.

Cumhuriyetçi senatör, İsrail'in "kendini savunma hakkı" olduğunu düşünüyor. İsrail ordusunun kara ve hava saldırılarında, 20 binden fazla Filistinli öldürüldü.

Netanyahu'nun karşıtlığı

ABD, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar sona erdiğinde Filistin Yönetimi'nin Gazze'de kontrolü ele alacak şekilde reform yapılmasına desteğini açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise bu yöndeki her türlü girişimi engelleyeceğini söyledi.