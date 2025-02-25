Litvanya'dan Ukrayna'ya 'hava savunma sistemi' desteği

AA

Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmalar sürerken Litvanya'dan dikkat çeken bir adım geldi.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 3. yılını geride bırakması nedeniyle düzenlenen toplantıya ilişkin basına açıklamalarda bulundu.

Konuya ilişkin detaylar, Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonundaki (LRT) haberde yer aldı.

"YAKINDA KISA MENZİLLİ HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNİ UKRAYNA'YA TESLİM EDECEĞİZ"

Nauseda, "Litvanya tarafından Ukrayna için iyi haberler var. Yakında RBS-70 kısa menzilli hava savunma sistemlerini Ukrayna'ya teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Toplantıda Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, AB'nin Ukrayna için yeni maddi yardım paketlerine hazır olduğunu söylediğini aktaran Nauseda, toplantıda "Rusya'ya yönelik yaptırım politikalarının sürdürülmesi gerektiğini" dile getirdiklerini söyledi.

BENZER GÖRÜŞTEKİ ÜLKELERİN BİR ARADA OLMASI GEREKTİĞİ BİLDİRİLDİ

Nauseda, dünyada birçok şeyin değiştiğini, benzer görüşteki ülkelerin bir arada olması gerektiğini belirterek, toplantıda Ukrayna'ya askeri ve maddi destek konularının ele alındığını kaydetti.