Los Angeles'ta göçmenlerin gözaltına alınmasına tepki

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ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles kentinde, Federal Bina önünde toplanan göstericiler, FBI ve Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerinin şehir merkezindeki yasa dışı göçmenlere yönelik operasyonlarını protesto etti.

Federal Binanın önünde bir araya gelen göstericiler, yasa dışı göçmenlerin tutuklamasına karşı protesto gösterisi düzenledi.

Gösteriye çeşitli sivil toplum kuruluşları ve insan hakları savunucuları da destek verdi.

KALABALIK BİR GRUP GÖZALTILARI ELEŞTİRDİ

Down Town Los Angeles (DTLA) bölgesinde gerçekleştirilen gözaltılara tepki gösteren kalabalık, göçmen haklarını savunan sloganlar atarak güvenlik güçlerinin uygulamalarını eleştirdi.