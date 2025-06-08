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AA

Donald Trump, göreve geldiği günden bu yana göçmen politikalarıyla ilgili eleştiri topluyor.

Trump, sınır güvenliği konusunda köklü adımlar attıklarını ve düzensiz göçmen geçişlerini de yüzde 99 oranında azalttıklarını söylemişti.

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles kentinde de Trump'ın göçmen politikaları sonrası olaylar başladı.

Los Angeles'ta yüzlerce gösterici, kentin çeşitli bölgelerinde düzensiz göçmenlere karşı operasyonlar düzenleyen Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ekiplerine karşı protesto başlattı.

Federal Bina önünde toplanan göstericiler, FBI ve Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerinin şehir merkezindeki yasadışı göçmenlere yönelik operasyonlarını protesto ederken, polisin de sert müdahalesi geldi.

GÖÇMENLER SAVUNAN SLOGANLAR ATILDI

Down Town Los Angeles (DTLA) bölgesinde gerçekleştirilen gözaltılara tepki gösteren kalabalık, göçmen haklarını savunan sloganlar atarak güvenlik güçlerinin uygulamalarını eleştirdi.

Gösteriye çeşitli sivil toplum kuruluşları ve insan hakları savunucuları da destek verdi.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Los Angeles'ta gözaltılara tepki gösteren kalabalık, polise karşı kendi sokak savunmalarını kurmaya başladı.

Ayrıca bölgedeki market ve benzin istasyonları da tamamen yağmalandı. Göçmenlerin gözaltına alınmaması için bölgede işletmesi olanlar, güvenlik güçlerini içeriye kilitledi.

Polisin sert müdahalesi sonrası yaralanmalar da olurken, şiddet ise her geçen dakika tırmandı.

TRUMP SINIR MUHAFIZLARINI GÖNDERİYOR

ABD Başkanı Donald Trump'ın Sınır Sorumlusu Tom Homan, Los Angeles'ta ikinci gününde de devam eden protestolara, artık Ulusal Muhafızların da müdahale edeceğini duyurdu.

Homan, Fox News kanalında yaptığı açıklamada, kentte güvenliği sağlamak için bu gece yeni bir adım atma talimatı verdiklerini bildirdi.

Los Angeles'ta geçen hafta içinde düzensiz göçmenlere yönelik yapılan baskınları protesto eden kişiler ile polis arasında devam eden çatışmaların büyümesi üzerine kente Ulusal Muhafızları göndereceklerini söyleyen Homan, kentte güvenliği kesin bir şekilde sağlayacaklarını belirtti.

BEYAZ SARAY SÖZCÜSÜNDEN TEPKİ

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, X hesabından yaptığı açıklamada gösterilere tepki verdi ve gerekenlerin yapılacağını söyledi.

Sözcü açıklamasında, "Yabancı bayraklar sallayan sol görüşlü radikaller, Los Angeles'ta ICE ve Sınır Devriyesi görevlilerine vahşice saldırıyor ve resmi kolluk kuvvetlerinin faaliyetlerini engelliyor. Demokratlar bu aşağılık davranışı kınamayı reddediyor ancak buna Trump Yönetimi asla tolerans göstermeyecek.

"OPERASYONLAR HIZ KESMEYECEK"

Başkan Trump kanun ve düzeni koruyacak ve ülkemizden tüm tehlikeli yasa dışı yabancı işgalcileri uzaklaştırmaya devam edecektir. Kalabalıkların şiddeti bastırılacak, sorumlular adalete teslim edilecek ve kaçak göçmenleri tutuklama operasyonları hız kesmeden devam edecek." dedi.