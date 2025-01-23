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Haber Merkezi

ABD tarihinin en büyük yangın felaketlerinden birini yaşıyor.

Kaliforniya eyaletinde Los Angeles kenti ve çevresinde günlerdir devam eden yangınlar, yeni bölgelere sıçrayarak devam ediyor.

Yangın nedeniyle binlerce ev kül oldu, dünyaca ünlü mahalle ve sahiller yaşanmaz hale geldi.

TEKRAR BAŞLADI

ABD Başkanı Donald Trump'ın cuma günü ziyaret edeceğini duyurduğu Los Angeles'ta yetkililer, Castaic Gölü çevresinde yeni bir yangının çıktığını ve kısmi tahliyelerin başladığını açıkladı.

BÜYÜK BİR ALANDA ETKİLİ OLUYOR

California Ormancılık ve Yangından Korunma Departmanından, bu sabah başlayan yangının büyüklüğünün 500 dönümlük bir alanı kapsadığı bilgisi paylaşıldı.

Yangın nedeniyle bölgedeki bir ilkokulun ve hapishanenin tahliye edilmesine karar verildiğini belirten yerel yetkililer, bölgedeki bazı otoyolların da geçici olarak trafiğe kapatıldığını söyledi.

Ulusal Hava Durumu Servisinden yapılan açıklamada, hafta sonu bölgede yağmur beklendiği ancak bunun devam eden yangınları söndürmeye yetmeyeceği, düşük de olsa heyelan riskinin de bulunduğu belirtildi.

LOS ANGELES İKİ HAFTADIR YANIYOR

Kaliforniya Ormancılık ve Yangın Koruma Departmanı'na göre, Los Angeles'ta iki haftadan uzun süre önce 6 ayrı bölgede başlayan yangınlardan Palisades bölgesindekinin bugün itibariyle yüzde 68'inin, Eaton'dakinin ise yüzde 91'inin kontrol altına alındığı kaydedildi.

TRUMP İLK ZİYARETİNİN GÜNEY KALİFORNİYA'YA OLACAĞINI AÇIKLADI

Başkan Donald Trump, 19 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Beyaz Saray'a döndükten sonra yapacağı ilk ziyaretin 24 Ocak'ta, tarihi orman yangınlarının etkilediği Güney Kaliforniya'yı kapsayacağını belirtmişti.

SON 40 YILDAKİ EN GENİŞ ALAN KÜLE DÖNDÜ

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki orman yangınlarında, 1980'li yıllardan bu yana çıkan bir yangından daha fazla yerleşim alanının küle döndüğü belirtildi.

Los Angeles'ta 7 Ocak'ta sabah saatlerinde Pacific Palisades bölgesinde başlayan, Eaton, Hurst, Sunset, Woodley bölgeleri başta olmak üzere hızla çevreye yayılan orman yangınlarında bugüne kadar en az 25 kişi yaşamını yitirdi.

Binlerce dönüm alanın kül olmasına yol açan yangınların neden olduğu toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 ila 275 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.