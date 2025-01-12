Los Angeles'taki yangın felaketinde yağma suçlarında artış

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Amerika, korkunç boyutlara ulaşan yangınlarla mücadelesini aralıksız bir şekilde sürdürüyor...

Geçtiğimiz günlerde ormanlık alanda başlayan yangın, Los Angeles'ın Hollywood bölgesinde ilerleme kaydederek çevre bölgelerde de yayıldı.

Alevler rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek yüzlerce hektarlık alanı da küle döndürdü.

Can kayıplarının da yaşandığı yangınlarda suç oranlarındaki artış ise dikkat çeken boyutlara ulaştı.

Yağma suçunun ön plana çıktığı olaylarda, yapılan açıklamada 44 kişinin tutuklandığı ve bunların çoğunun yağma suçuna karışan kişilerden oluştuğu bildirildi.

Konuya ilişkin açıklama Şerif Robert Luna'dan gelirken, konuya ilişkin detaylar ise CNN International’da yer aldı.

"44 KİŞİ TUTUKLANDI"

Şerif Luna tarafından yapılan açıklama yağma suçuna dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

3 yangın çevresinde 44 kişi tutuklandı. Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kişinin de arlarında bulunduğu bazı kişiler tehlikeli bölgelerde bulundukları gerekçesiyle, diğerleri ise hırsızlık, yağma, izinsiz girme ve ateşli silah bulundurma suçlarından tutuklandı.

OPERASYONLAR SIKLAŞTIRILDI

Tahliye bölgelerinde artan yağma olaylarına karşı operasyonlarını sıklaştıran polis ekipleri, bu kapsamda son 2 günde 7 kişiyi gözaltına aldı.

Operasyonlar sonrası açıklamada bulunan Los Angeles Polis Departmanı’ndan (LAPD) Mike Lorenz, yağma suçundaki artışa dikkat çekti.

İTFAİYECİ KILIĞINDA EVLERE GİRİYORLAR

Gözaltı sayısının giderek arttığını belirten Lorenz, "itfaiyeci kılığında evlere girip çıkan iki kişinin” yakalandığını duyurdu.

Ayrıca, Lorez, tahliye edilen bölgelerdeki bazı ev sahiplerinin, çoğu yanmış olsa da evlerini korumak için özel güvenlik görevlileri tuttuklarını ifade etti.

Bu kişilerin polis tarafından dikkatle incelendiğini bildiren Lorenz, denetimlerin sıkılığına dikkat çekti.

"YAĞMACILARA HAYIR" YAZARAK TABELA ASTILAR

Yağmacılarla mücadelesini sürdüren yerel halk, yaşananlara tepkili..

Halk, yağma suçundaki artış sonrası Altadena bölgesinde Eaton Yangını nedeniyle tahliye edilen bir bölgedeki yol kenarına, üzerinde "No Looters" (Yağmacılara Hayır) yazılı bir tabela yerleştirdi.

NE OLMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde ABD'nin California eyaletindeki Los Angeles County'de başlayan yangın bir çok bölgeye yayıldı.

Söndürme çalışmaları sürerken bazı vatandaşlar ise evlerinden tahliye edildi.

Eaton'daki yangının 14 bin dönüm, Palisades yangınının ise 21 bin dönümlük bir alana ulaştığı aktarıldı.

Orman yangınları nedeniyle tüm zorunlu tahliye bölgelerini kapsayan bir sokağa çıkma yasağı kararı alınmış ve yasalara göre bu yasağı ihlal edenlerin tutuklanabileceği açıklanmıştı.

Ayrıca son yapılan bilgilendirmede, devam eden yangınlarda ölü sayısının 16'ya yükseldiği açıklandı.