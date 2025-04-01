Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, İsrail'in saldırısını kınadı

AA & Ensonhaber

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, yaptığı yazılı açıklamada, Kasım 2024’te sağlanan ateşkese rağmen İsrail’in başkent Beyrut’un güneyine ikinci kez hava saldırısı düzenlediğini belirtti. Avn, bu saldırıların "İsrail’in Lübnan’a yönelik tehlikeli niyetlerini açıkça ortaya koyduğunu" ifade etti.

İsrail’in bu hamlesinin, Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde, Lübnan ile Suriye sınırındaki güvenliği sağlamaya yönelik bir anlaşma imzalanmasının hemen ardından geldiğine dikkat çeken Avn, saldırının zamanlamasının manidar olduğunu vurguladı. Ayrıca, Fransa’ya yaptığı resmi ziyaretin hemen sonrasında gerçekleşen bu saldırıların, Lübnan’ın uluslararası destek arayışlarını hızlandırdığını belirtti.

"EGEMENLİĞİMİZİ KORUMAYA KARARLIYIZ"

Lübnan’ın egemenliğini korumak için her türlü diplomatik ve stratejik adımı atacaklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Avn, ülke içindeki bazı kesimlerin İsrail’in saldırılarına gerekçe sunmasına da izin vermeyeceklerini kaydetti.

İsrail ordusu, 27 Kasım 2024’te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını ilk kez 28 Mart’ta ihlal ederek Beyrut’un güneyini bombalamıştı. Son olarak gerçekleştirilen hava saldırısında ise üç sivil hayatını kaybederken, yedi kişi yaralandı.

LÜBNAN-İSRAİL ATEŞKESİ VE DEVAM EDEN İHLALLER

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkesi denetlemek amacıyla kurulan Ateşkesi Denetleme Komitesi’nde, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan, İsrail, Fransa ve ABD yer alıyor. Ancak İsrail, 27 Kasım 2024’te imzalanan ateşkesi defalarca ihlal etti.

Lübnan makamlarının raporlarına göre, ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda yüzlerce sivil yaşamını yitirdi ve çok sayıda kişi yaralandı. Özellikle kara harekâtları sırasında sınır bölgelerindeki beldelere giren İsrail askerleri, ateşkes kapsamında geri çekilmesi gereken alanlarda varlığını sürdürerek Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi’nde kontrolünü korumaya devam ediyor.