Lübnan, İsrail ile görüşmede ateşkes süresinin uzatılmasını isteyecek

Gözler barışı sağlayacak müzakerelerde...

İsrail ile Lübnan heyetleri imzalanan 10 günlük ateşkesi kalıcı hale getirmek için yarın Washington'da bir araya gelecek.

Görüşme öncesi Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, açıklamalarda bulundu.

ATEŞKESİN UZATILMASI İSTENECEK

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İlerici Sosyalist Parti'nin meclisteki temsilcilerinden bir grup ile görüştü.

Avn, görüşmede, Lübnan'ın Washington Büyükelçisi Nada Hamade Muavvad'ın, ABD Dışişleri Bakanlığında yarın yapılacak hazırlık toplantısında ülkeyi temsil edeceği ve ateşkes süresinin uzatılması ile İsrail'in güneydeki köy ve beldelerde yürüttüğü yıkım faaliyetlerinin durdurulması konularını gündeme taşıyacağını belirtti.

EGEMENLİK VURGUSU YAPTI

Cumhurbaşkanı Avn, Lübnan'ın müzakerelerdeki yaklaşımının "egemenlik ve tüm Lübnanlıların çıkarlarını güvence altına almayan hiçbir taviz, uzlaşma ya da teslimiyeti kabul etmemek" olduğunu vurguladı.

Müzakere seçeneğini tercih ettiklerini belirten Avn, geçmiş deneyimlerin savaşın yalnızca "ölüm, yıkım ve zorunlu göç" getirdiğini gösterdiğini ifade etti.

Avn, bu nedenle diplomatik çözümün Lübnan için en güvenli yol olduğuna inandığını kaydetti.

İKİ ÜLKE ARASINDAN BAŞLAYAN GÖRÜŞMELER

Lübnan ile İsrail arasında 30 yılı aşkın süredir kesintiye uğrayan üst düzey temas, 14 Nisan'da ABD'nin başkentinde yeniden kuruldu.

ABD Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen toplantı, "1993 yılından bu yana en üst düzey doğrudan görüşme" olarak kayıtlara geçmişti.

Görüşmeye ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Lübnan ve İsrail'in Washington büyükelçileri katılmıştı.

Washington'daki temas, iki ülke arasında uzun süredir kapalı diplomatik kanalların yeniden açılması açısından önemli bir eşik olarak değerlendiriliyor.