Lübnan'da 19 kişi teleferikte mahsur kaldı: Saatler sonra kurtarıldılar Lübnan'da arıza yapan teleferik sebebiyle 19 kişi havada mahsur kaldı. Teleferiktekiler iplere bağlanarak 70 metreyi bulan yükseklikten yere indirildi.

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AA

Lübnan'ın Cunye kentinde arıza nedeniyle 19 kişi, metrelerce yükseklikteki teleferikte mahsur kaldı.

Saayler sonra kurtarıldılar

Saatler süren operasyonun ardından 19 kişi mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.



Lübnan Sivil Savunma Dairesinin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, çoğunlukla turistlerin kullandığı Cunye kentinden Harisa Dağı'na çıkan teleferiğin arıza nedeniyle durduğu belirtildi.

70 metrede asılı kaldılar

Çoğu çocuk olmak üzere 19 kişinin saatlerce havada teleferik kabinleri içinde mahsur kaldığı aktarılan açıklamada, ekiplerin büyük uğraşı neticesinde kabindeki kişilerin iplere bağlanarak 70 metreyi bulan yükseklikten yere indirildikleri ifade edildi.

Başkent Beyrut'un kuzeyindeki sahil kenti Cunye'nin hemen yanında yer alan Harisa Dağı ve Meryem Ana Kilisesi, turistlerin uğrak noktaları arasında. Kıyıdan metlerce yükseklikteki dağa ve kiliseye teleferik bağlantısı bulunuyor.

Lübnan'da elektrik sorunu

Lübnan'da 2019'dan bu yana yaşanan ekonomik kriz nedeniyle devlet 2021'den beri halka günlük sadece 4 saat elektrik verebiliyor.

Bu nedenle ülke genelinde birçok turistik işletmede sık sık arızalar ve elektrik kesintileri yaşanıyor, hatta hizmet dışı kalabiliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)