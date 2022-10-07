Lübnan'da bankalar tekrar kapatıldı

Ülkedeki Bankalar Birliği, yaşanan baskınlar nedeniyle bankaların kapalı tutulmasını kararlaştırdı.

Lübnan'da yaşanan derin ekonomik kriz, bankalarda kendini gösteriyor.

Mudiler, hesapları doldurulduktan sonra düzenledikleri banka baskınlarıyla ortaya çıktı.

Lübnan Bankalar Birliği, ülkenin farklı bölgelerinde aralarında bir milletvekilinin de bulunduğu mudiler tarafından art arda gerçekleştirilen banka baskınları sonrası bir duyuru yayımladı.

Baskınlar nedeniyle bankalar kapatıldı

Açıklamada, son günlerde bankalara yönelik artan saldırılar ve yaşanan ihlaller nedeniyle 7 Ekim Cuma günü bankaların kapalı kalacağı ifade edildi.

Ekonomik krizle boğuşan Lübnan'da mevduatları dondurulan mudilerin birbiri ardına gerçekleştirdiği baskınlar sonrası ülkede 16-26 Eylül tarihlerinde de bankalar kapatılmıştı.

Milletvekilinin banka baskını

Mudilerin banka baskınlarının sürdüğü ülkede son olarak 5 Ekim'de bağımsız milletvekili Sintiya Zarazir, 3 yıldır dondurulan hesabındaki tutarı çekebilmek için bankaya baskın düzenlemişti.

Lübnan'da ekonomik kriz

Lübnan'da döviz rezervlerinin erimesini önlemek amacıyla 2019'dan itibaren tüm döviz mevduat hesapları dondurulmuştu.

Lübnan Merkez Bankası, Kasım 2021'de kısıtlı ve hükümetin belirlediği kur üzerinden vatandaşların parasını çekebileceğini açıklamıştı.

Rehin alma olayı

AA'nın haberine göre, ülke, bu gelişmeler nedeniyle zaman zaman çeşitli olaylara sahne olurken başkent Beyrut'ta 11 Ağustos’ta bir kişi, parasını çekemediği için silahla banka çalışanlarını tüm gün rehin almış, daha sonra teslim olmuştu.

Beyrut'ta 14 Eylül'de de bir kadın, parasını çekmek için bankayı basmış ve hesabındaki 13 bin dolarlık meblağı aldıktan sonra şubeden ayrılmıştı.

Bu olayın ardından 16 Eylül'de ülkenin farklı bölgelerinde en az 7 banka baskını daha gerçekleşmişti.

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